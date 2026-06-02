邱建富喊吸淺藍淺綠與中間票 最快6月宣布參選彰化縣長

前彰化市長邱建富今日接受媒體人黃光芹專訪時表示，自己對下屆彰化縣長選舉「已做好準備」，並看好能吸引淺藍、淺綠及中間選民支持，最快6月就會宣布參選。他也坦言，「若這次沒選，以後沒有機會」，至於若遭黨主席賴清德等人勸退，則直言「可以談，但不會接受任何條件」。

邱建富也直指，國民黨提名魏平政參選後「很不平靜」，提名過程引發爭議；民進黨方面先前透過類初選決定人選，民調部分也有同樣有討論聲浪。他認為，彰化是搖擺縣，藍綠輪替明顯，勝敗往往與政黨提名制度有關，他舉例指出，國民黨過去曾空降陳柏村、葉金鳳參選縣長均未能勝選，此次卻再度提名魏平政；民進黨過去多次徵召失利，這次則由陳素月出線。他說，依據自己科學化統計評估，認為參選仍具機會。

邱建富進一步表示，目前民調中自己排名在陳素月之後，領先魏平政，且民進黨內部「茶壺裡的風暴仍在悶燒」，黨內反新潮流的聲音也在彰化持續發酵；同時也指出，陳素月擔任立委表現可以，但缺乏首長歷練，在自己排名居次的情況下，選票流向仍有機會出現變化。

談到蔡壁如有意角逐彰化縣長，邱建富表示，蔡壁如很優秀，但基層經營仍不足，且彰化目前看來並未被納入藍白合作示範區，若蔡壁如堅持參選，應循政黨提名程序，仍需持續努力，否則恐須以無黨籍身分投入選戰。

邱建富指出，下屆彰化縣長選舉中，中間選民將成為關鍵力量，參選是自己現階段的目標，希望讓選民「多一個選擇」，目前仍有部分準備工作待完成，最快6月就會對外宣布。

對於先前與彰化縣議長謝典霖談及「非綠大聯盟」一事，邱建富也還原過程。他表示，當時議會舉辦「議政沙龍」，謝典霖邀請他授課，課後聊天時，前立委蔡壁如也到場，三人在閒談中由謝典霖提出「非綠大聯盟」構想，希望他出面參選。邱建富說，當下不便直接婉拒，但消息曝光後，當時國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯也曾邀請他加入國民黨，自己同樣婉拒；若他參選會以無黨選。