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被轟蹭輝達...文湖線優化等10年？蔣萬安反擊吳思瑤：要好好關注市政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳昨天在北流主題演講，北市長蔣萬安也宣布與輝達相關技術團隊針對文湖線優化有具體合作，不過遭民進黨立委吳思瑤批蔣萬安蹭黃仁勳，該適可而止，文湖線優化路網還要等10年？蔣萬安今天反批吳思瑤「真的要好好來關注市政，因為這是兩個專案。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於吳思瑤轟蔣市府文湖線優化路網還要等10年？，並感嘆蔣萬安空洞貧乏到AI也救不了。蔣萬安反擊表示，吳委員真的要好好來關注市政，因為這是兩個專案，一個是2036年台北市捷運文湖線達到使用年限，必須要全面的更新。

蔣說，這個與輝達的具體合作項目，是導入AI， 今年就已經啟動，明年就會完成的專案，所以這是完全兩個專案，不要混為一談。

2026九合一選舉 文湖線 蔣萬安 吳思瑤 輝達 台北市選舉

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