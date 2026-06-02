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因應苗栗高齡化挑戰 陳品安提「長輩安心生活四大承諾」政見

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳品安今天提出「長輩安心生活四大承諾」，包括健保費、假牙補助以及提高敬老卡額度、免費施打疫苗等政見。圖／陳品安提供
陳品安今天提出「長輩安心生活四大承諾」，包括健保費、假牙補助以及提高敬老卡額度、免費施打疫苗等政見。圖／陳品安提供

苗栗選情加溫！面對人口老化結構帶來的新挑戰，民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天提出「長輩安心生活四大承諾」，包括健保費、假牙補助以及提高敬老卡額度、免費施打疫苗等政見，期待建立更完善的高齡照顧制度，並透過具體政見減輕家庭負擔。

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陳品安表示，近來走訪基層時，經常聽到長輩反映退休後最擔心的即是醫療與生活支出，也有許多年輕家庭坦言，隨著父母年紀漸長，照顧與經濟壓力越來越沉重，希望政府能幫忙，面對台灣邁入超高齡社會，苗栗縣65歲以上人口占比已突破20%，高齡化已成為地方治理的重要課題。

此次提出的「長輩四大承諾」政見中，第一項承諾為補助65歲以上長者及55歲以上原住民健保費，比照六都及多個縣市現行做法，減輕長輩醫療支出負擔。根據統計，苗栗縣65歲以上人口約10.8萬人，透過健保費補助，不僅能照顧長輩，也能減輕家庭照顧者的經濟壓力。

第二項承諾為擴大假牙補助，全面納入65歲以上長者及55歲以上原住民，五年內最高補助5萬元。陳品安表示，口腔健康攸關營養攝取與身體機能，讓長輩吃得下、吃得好，才能維持健康與生活品質。

第三項承諾為提高敬老卡額度，由現行每月700元提高至1000元並擴大使用範圍，納入醫療接駁等服務。陳品安指出，隨著長輩外出與就醫頻率提升，現行敬老卡每月700元補助已逐漸不足，因此調高至1000元，以回應實際使用需求。

第四項承諾則是推動帶狀皰疹疫苗免費施打，提供65歲以上長者及55歲以上原住民接種。陳品安指出，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，不僅發病時疼痛難耐，更可能留下長期神經痛後遺症，透過公費接種，可以降低疾病風險，也有助減少後續醫療負擔。

陳品安表示，未來除了推動產業發展、照顧青年需求之外，也要建立完整的高齡照顧體系，讓長輩安心生活、子女減輕負擔，共同打造更宜居、更安心的新苗栗。

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 陳品安

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