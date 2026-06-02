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今再與輝達副總裁等會面...蔣萬安曝接下來具體合作：談得非常愉快
2026九合一選舉
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，會前媒體問蔣，今天上午是否與輝達副總裁等人會面？蔣萬安說，上午他與輝達副總裁及整個技術團隊會面，聊到很多接下來具體合作項目。目前北市府與輝達針對文湖線整體導入AI全面優化計畫，初步成果，他們非常興奮，也會在各項國際會議上展出。
另一方面，蔣也提到，今天雙方也談到，針對台北市未來不管安全、經濟、交通層面導入AI各項因應，不管智慧交通、都市更新加入審查，以及各項防救災模擬等，讓雙方後續對接更聚焦、有更具體的合作項目。
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