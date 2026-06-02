今再與輝達副總裁等會面...蔣萬安曝接下來具體合作：談得非常愉快

輝達 落腳 北士科 ，北市長 蔣萬安 昨也宣布，與輝達技術團隊合作針對 文湖線 透過AI模擬尖峰人流等優化。蔣萬安今天上午也與輝達副總裁及技術團隊會面，蔣萬安說，今天上午他與輝達副總裁及整個技術團隊會面，「談得非常愉快，也聊到很多接下來具體合作項目。」

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，會前媒體問蔣，今天上午是否與輝達副總裁等人會面？蔣萬安說，上午他與輝達副總裁及整個技術團隊會面，聊到很多接下來具體合作項目。目前北市府與輝達針對文湖線整體導入AI全面優化計畫，初步成果，他們非常興奮，也會在各項國際會議上展出。

另一方面，蔣也提到，今天雙方也談到，針對台北市未來不管安全、經濟、交通層面導入AI各項因應，不管智慧交通、都市更新加入審查，以及各項防救災模擬等，讓雙方後續對接更聚焦、有更具體的合作項目。