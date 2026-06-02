網稱黑熊募款沈伯洋會賺錢 徐國勇：不正當連結

網友稱黑熊學院公益募款總金額超過新台幣3000萬元，民進黨台北市長參選人沈伯洋「會賺錢」。民進黨秘書長徐國勇今天表示，法人財產和私人財產不關聯，將黑熊學院公益募款當作是沈伯洋的且提出質疑，在法律上是「不正當連結」。

民進黨上午舉辦「2026國務青旗艦營_你的民主Youneed 民主」宣傳記者會，徐國勇、沈伯洋、民進黨立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢等人出席。

針對媒體引述網友評論稱沈伯洋「會賺錢」，因為黑熊學院在公益平台募款總金額超過3000萬元。徐國勇表示，法人財產與私人財產是不關聯的，並舉例他是慈濟的榮譽董事，難道慈濟的財產就是他的嗎，所以將黑熊學院的公益募款當作是沈伯洋的，並且進行懷疑，這在法律上是「不正當連結」，這種不正當連結往往在選舉時會出現。

吳崢表示，黑熊學院作為民間團體進行公益勸募，與沈伯洋個人會不會賺錢，在邏輯上有任何關聯嗎；這樣的說法完全不成立，這樣沒有邏輯的議題不需占用公眾資源與時間。

此外，針對外界質疑花費數十萬元在手機遊戲課金，沈伯洋指出，他是副教授，也還在教書，先前還擔任所長，他的薪水更多是拿去買AI的Token（詞元）、原文書，也要照顧家人，這些都是重要花費，但生活也要平衡，所以會花在運動、遊戲上面，這都是非常正常的一般人生活，所以一直討論這一點，有點失去焦點。