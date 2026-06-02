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彰化溪湖里長選舉熱度高 被指為鎮長選舉前哨戰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長選舉兩強對峙，被指牽動里長選舉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長選舉兩強對峙，被指牽動里長選舉。記者簡慧珍／攝影

距年底五合一選舉還有半年，有意角逐者紛紛表態，彰化縣溪湖鎮25里，至少20里的里長出現競爭對手，選舉熱度遠勝鄰近鄉鎮市，地方人士指稱里長選舉是鎮長選舉的延伸，但鎮長何炳樺、縣長參選人陳貞妃都否認涉入里長選舉。

2026九合一選舉

溪湖鎮長選舉已知現任鎮長何炳樺尋求連任，立法委員謝衣鳯競選團隊溪湖區執行長陳貞妃宣布參選，兩人競選看板占據溪湖鎮各重要路口及顯眼處，真正選舉熱度在基層浮現，截至目前大竹等約5里的里長仍同額競選，另20里都兩強相爭，其中不乏新面孔。

楊姓地方人士指出，鎮長何炳樺擔任大竹里長期間原本與謝衣鳯團隊交好，本屆鎮長選舉時謝衣鳯團隊支持國民黨籍鎮長黃瑞珠，何炳樺以無黨籍參選並擊敗黃瑞珠而當選鎮長，從此與謝衣鳯團隊漸行漸遠，下屆鎮長選舉謝衣鳯團隊推出陳貞妃，何炳樺團隊不敢掉以輕心，雙方競爭從鎮長選舉延伸到基層樁腳。

楊姓地方人士分析，參選里長的非現任者有一半是何炳樺人馬，另一半是陳貞妃人馬。何炳樺、陳貞妃否認找人出來摻和下屆里長選舉，都強調不可能操控最基層選舉，萬一失利將樹敵，影響未來政治發展。

趙姓地方人士表示，彰化縣其它鄉鎮市長選舉不是公所派、農會派或是地方大族派系之爭，唯有溪湖鎮是「誰看誰不爽」的勢力集結，鎮長很少兩屆，1973年迄今僅兩名鎮長連任，其餘不是一任就是隔屆再當選一次，政治生態很特殊，現在兩名鎮長參選人背後力量為求勝選，牽動里長選舉並不奇怪。

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