巡迴說明會首場太平啟程 何欣純：我是屯區女兒、海線媳婦

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純昨晚在太平廣興宮進行首場「六星市政168巡迴說明會」時說，太平與屯區是她一路走來最重要的起點，也是她長年服務最熟悉的地方，自己是「屯區女兒」，同時也是「海線媳婦」，因此第一場從太平出發，下一場也將到海線清水舉辦，接下來大台中山海屯城都會持續辦理巡迴說明會，一步一步向市民報告未來欣台中的施政方向，也傾聽各區鄉親的期待。

綠營市議員張玉嬿、蔡耀頡、李天生、周永鴻、林德宇等人都到場力挺，廣興宮廣場上坐滿群眾，何欣純進場時並受到歡迎，現場熱鬧。

何欣純說，「六星市政168，台中創新一路發」就是要用1座世界產業核心、生活首選之都，推動6星市政與8大安心，讓市民在交通、育兒、就學、生活機能與安全治理上都有感，太平是人口快速成長、年輕家庭越來越多的重要生活圈，因此第一場從太平出發，更要兼顧太平需要的交通建設、育兒福利、農業觀光與地方發展。

何欣純指出，近日太平區聯合行政中心完工即將啟用，自2016年開始提案至2020年協助將本案納入前瞻基礎建設，2021年也邀請內政部實地會勘，爭取中央補助逾1.4億元，是中央經費最高補助行政中心單案上限。未來該處除區公所等單位、最大亮點是爭取公設民營托嬰中心進駐讓年輕家庭有感，讓太平公共服務大升級。

她說，未來將推動捷運藍線一線到底、延伸太平，加速推動屯區紫線捷運，持續爭取市民大道三期興建，讓太平聯外交通更順暢。同時，也推動太平枇杷專區保安林地解編、成立太平枇杷食農教育中心，行銷淺山地區觀光旅遊等。

張玉嬿、蔡耀頡也分別提出太平土地活化、公共空間增設公托、坪林圖書館改善、太平運動場廁所翻新、校園硬體改善及國民運動中心營運等地方建設，未來將與何欣純共同推動，讓太平好生活更有感。