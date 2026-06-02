回應遠見施政滿意度調查 謝國樑：基隆會更好請拭目以待

「遠見雜誌」公布縣市長施政滿意度調查，基隆市為環保滿意度進步最多的縣市。環保局長馬仲豪今天指出，市長謝國樑將「乾淨家園」視為核心施政目標，亂丟垃圾罰鍰提高，並祭出罰款80%的檢舉獎金，鐵腕政策引發其他縣市跟進，成功帶動台灣城市環境治理進步。

基市府表示，遠見雜誌公布2026縣市長施政滿意度調查結果顯示，基隆市在謝國樑率領的團隊齊心努力下，施政表現獲得市民肯定。在經歷罷免案考驗後，謝國樑個人施政滿意度已站上五成，施政分數與八大面向平均滿意度都進步。

市府說，謝國樑推動「乾淨家園」政策獲得市民高度認同，基隆在「環保」面向的表現耀眼，滿意度今年飆升至67.2％，較去年增加7.1%，不滿意度則下降至26％，較去年減少5.8個百分點，一舉奪下「全台環保滿意度進步最多」的冠軍寶座，

馬仲豪指出，基隆市是全台第一個率先推動大幅提高亂丟垃圾罰鍰的城市，一路從3600元加碼提高至4800元起跳，更祭出全台最高額度的環保罰款與高達80%的檢舉獎金，展現市府不妥協的鐵腕魄力，更引領台北市、新北市、台中市、桃園市及台東縣政府跟進，基隆走在全台最前線，成功帶動台灣整體城市環境治理的進步。

謝國樑表示，看到乾淨家園政策能獲得市民強烈的認同與共鳴，他感到非常欣慰與感動。過去大家總認為基隆多雨、環境不易維持，但市府團隊用決心與行動證明，只要有魄力，基隆絕對可以變得乾淨、美麗。

謝說，提高罰款不是目的，而是為了守護基隆人的生活尊嚴。全台進步第1名的成績單，屬於每一位攜手維護環境的基隆市民。除了環保面向展現豐碩成果，成為全台領頭羊，基隆在其他施政面向也艱進步，平均滿意度已穩健站上60%。

謝國樑指出，目前基隆仍有許多重大的基礎建設、社會福利與勞工法制整合，正如火如荼地進行中。市府團隊在罷免案順利過關後，已站穩腳步並全面加速衝刺，未來將持續秉持這股護航環境的魄力與決心，把各項市政建設做到最好，「請大家拭目以待，基隆的未來一定會更好。」

「遠見雜誌」公布2026縣市長施政滿意度調查，基隆市為環保滿意度進步最多的縣市。圖／基市府提供

「遠見雜誌」公布2026縣市長施政滿意度調查，基隆市為環保滿意度進步最多的縣市。圖／基市府提供

「遠見雜誌」公布2026縣市長施政滿意度調查，基隆市為環保滿意度進步最多的縣市。圖／基市府提供