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張啓楷打「黃敏惠牌」VS王美惠「蕭美琴牌」 嘉市長選戰加溫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日前副總統蕭美琴（左二）南下參加嘉縣舉辦的全國農機展，民進黨提名市長參選人、立委王美惠（左）特地參加與縣長參選人、立委蔡易餘、縣長翁章梁及立委陳冠廷同框，藉公開場合營造縣市聯合造勢氛圍。圖／取自王美惠臉書
日前副總統蕭美琴（左二）南下參加嘉縣舉辦的全國農機展，民進黨提名市長參選人、立委王美惠（左）特地參加與縣長參選人、立委蔡易餘、縣長翁章梁及立委陳冠廷同框，藉公開場合營造縣市聯合造勢氛圍。圖／取自王美惠臉書

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名市長參選人、立委王美惠與民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，採取縣市聯合作戰模式，展現綠營團結氣勢；藍白陣營共推的市長參選人張啓楷強打市長黃敏惠執政品牌，雙方隔空較勁意味濃厚。

2026九合一選舉

日前副總統蕭美琴南下參加嘉縣舉辦的全國農機展，王美惠特地參加與蔡易餘、縣長翁章梁及立委陳冠廷同框，藉公開場合營造縣市聯合造勢氛圍。活動後，王美惠臉書分享與蕭美琴互動照片，提及蕭美琴見到她笑著打趣說，「美惠，你要不要換這台農機？」輕鬆互動展現2人熟識親近關係。蕭美琴上月到嘉市，搭乘王美惠機車，以行動為她加油打氣，外界解讀為民進黨中央對王美惠選情重視。綠營透過縣市聯合作戰模式，結合中央執政資源優勢，擴大整體選戰聲勢。

另方面，藍白整合後共推出的市長參選人張啓楷，積極展現與市長黃敏惠合作關係。日前在社群平台公開與黃敏惠合拍的競選形象照，希望藉此破除外界關於黃敏惠未全力支持傳言。照片兩人同框入鏡，象徵施政經驗與未來願景的傳承。張啓楷表示，黃敏惠以行動與他拍攝競選形象照，展現藍白整合團結支持。他強調，當選市長將承接黃敏惠任內推動十大旗艦計畫，推動城市建設發展，讓嘉市幸福進步延續，從城市願景到下一代教育與產業發展全面布局。

王美惠表示，嘉市歷任市長，無論國民黨、民進黨或無黨籍，只要是對城市有益政策，她都願意延續精進。她強調，當選除與中央保持良好合作，也將攜手嘉縣共同推動區域治理與整體發展，透過縣市合作創造更大的經濟效益與競爭力，帶動大嘉義生活圈繁榮發展。

隨著藍白與綠營人選定位，張啓楷主打「延續黃敏惠施政路線」，王美惠訴求「中央與縣市聯合治理優勢」，雙方分別打出「黃敏惠牌」與「蕭美琴牌」，爭取選民支持。

藍白整合後共推出的嘉市長參選人張啓楷，積極展現與市長黃敏惠合作關係。日前在社群平台公開與黃敏惠合拍的競選形象照，希望藉此破除外界關於黃敏惠未全力支持傳言。圖／張啓楷服務處提供
藍白整合後共推出的嘉市長參選人張啓楷，積極展現與市長黃敏惠合作關係。日前在社群平台公開與黃敏惠合拍的競選形象照，希望藉此破除外界關於黃敏惠未全力支持傳言。圖／張啓楷服務處提供

藍白整合後共推出的嘉市長參選人張啓楷（左），積極展現與市長黃敏惠合作關係。日前在社群平台公開與黃敏惠合拍的競選形象照，希望藉此破除外界關於黃敏惠未全力支持傳言。圖／張啓楷服務處提供
藍白整合後共推出的嘉市長參選人張啓楷（左），積極展現與市長黃敏惠合作關係。日前在社群平台公開與黃敏惠合拍的競選形象照，希望藉此破除外界關於黃敏惠未全力支持傳言。圖／張啓楷服務處提供

日前副總統蕭美琴（前中）南下參加嘉縣舉辦的全國農機展，民進黨提名市長參選人、立委王美惠（後左）特地參加與縣長參選人、立委蔡易餘（後右）、縣長翁章梁及立委陳冠廷同框，藉公開場合營造縣市聯合造勢氛圍。圖／取自王美惠臉書
日前副總統蕭美琴（前中）南下參加嘉縣舉辦的全國農機展，民進黨提名市長參選人、立委王美惠（後左）特地參加與縣長參選人、立委蔡易餘（後右）、縣長翁章梁及立委陳冠廷同框，藉公開場合營造縣市聯合造勢氛圍。圖／取自王美惠臉書

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