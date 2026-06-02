「全黨等一人」 傳綠明徵召鄭朝方戰竹縣

民進黨縣市長選戰布局幾乎底定，唯獨新竹縣懸而未決。據了解，民進黨選對會明天將開會討論新竹縣長人選，可望徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣，屆時將由身兼黨主席的賴清德總統親自披上競選肩帶，迎戰國民黨已提名的立委徐欣瑩。

新竹縣被民進黨列為極艱困選區，原先黨內評估，在藍營分裂下，若鄭朝方能憑藉竹北市長好評價出戰，有望「藍天變綠地」，因此形成「全黨等一人」的氛圍；提名過程中，賴清德和黨內高層從去年至今連番勸進，甚至拿出內參民調分析勝率。不過，鄭朝方面對勸進遲未表態。

據掌握，鄭朝方在各方勸進下終於點頭，民進黨預計明天召開選對會，討論新竹縣長布局，並於同日中執會通過後舉行記者會，並與苗栗市長參選人林月琴一同提名；至於鄭朝方轉戰新竹縣長後，竹北市長後續如何布局，民進黨人士指出，仍在最後協調中，還要「再等等」。

鄭朝方昨未回應本報詢問。徐欣瑩陣營表示，等民進黨確定後再說。