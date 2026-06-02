快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

「全黨等一人」 傳綠明徵召鄭朝方戰竹縣

聯合報／ 記者黃婉婷黃羿馨／連線報導

民進黨縣市長選戰布局幾乎底定，唯獨新竹縣懸而未決。據了解，民進黨選對會明天將開會討論新竹縣長人選，可望徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣，屆時將由身兼黨主席的賴清德總統親自披上競選肩帶，迎戰國民黨已提名的立委徐欣瑩。

2026九合一選舉

新竹縣被民進黨列為極艱困選區，原先黨內評估，在藍營分裂下，若鄭朝方能憑藉竹北市長好評價出戰，有望「藍天變綠地」，因此形成「全黨等一人」的氛圍；提名過程中，賴清德和黨內高層從去年至今連番勸進，甚至拿出內參民調分析勝率。不過，鄭朝方面對勸進遲未表態。

據掌握，鄭朝方在各方勸進下終於點頭，民進黨預計明天召開選對會，討論新竹縣長布局，並於同日中執會通過後舉行記者會，並與苗栗市長參選人林月琴一同提名；至於鄭朝方轉戰新竹縣長後，竹北市長後續如何布局，民進黨人士指出，仍在最後協調中，還要「再等等」。

鄭朝方昨未回應本報詢問。徐欣瑩陣營表示，等民進黨確定後再說。

2026九合一選舉 鄭朝方 民進黨

延伸閱讀

國民黨宜蘭2026佈局底定！五結鄉長、平地議員未提名 保留無黨合作

鄭麗文想推修法討黨產 藍委怕影響選舉

禾榮科總部大樓新建工程 進駐竹北生醫園區動土

【重磅快評】賴清德「不獨」公信力 不如蔡英文和邱義仁

相關新聞

綠營公布第二波嘉縣鄉鎮市長提名人選 鹿草鄉長嚴珮瑜確定不爭取連任

2026年地方選舉布局展開，民進黨嘉義縣黨部今天公布第二波鄉鎮市長徵召與提名名單，其中現任鹿草鄉長嚴珮瑜確定不爭取連任，將由選對會另行討論人選。黨部主委徐明勲表示，目前已完成13個鄉鎮市長布局，年底地方選戰將全力協助輔選，爭取選民最大認同。

國民黨宜蘭2026佈局底定！五結鄉長、平地議員未提名 保留無黨合作

國民黨宜蘭年底選戰布局，縣黨部今天公布鄉鎮市長、縣議員的徵召與提名名單，鄉鎮市長11人、縣議員16人，其中五結鄉長選舉區、縣議員第十一選區（平地原住民）未提名人選。縣黨部表示，將保留與無黨籍的合作空間。

百里侯爭霸／搶攻竹市 莊競程：普發萬元 共享財政紅利

民進黨徵召台中市前立委、陽明交大前助理教授莊競程參選新竹市長，挑戰藍白力挺的無黨籍市長高虹安。莊競程接受本報專訪，直指現任市府多項重大建設停擺、預算流標，他提出「普發一萬元」政見，財政紅利與市民共享，並積極推動交通、教育、社福、文化等四大基礎建設。

人物側寫／莊競程理工男田徑魂 誓造宜居幸福城

民進黨新竹市長參選人莊競程當年從學界跨入政壇，人生轉折來得突然，今年獲賴清德總統欽點，重返新竹舊地拚市長選舉，迎戰爭取連任的市長高虹安。田徑隊出身的莊，把自己比喻成跑者，「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」。

「全黨等一人」 傳綠明徵召鄭朝方戰竹縣

民進黨縣市長選戰布局幾乎底定，唯獨新竹縣懸而未決。據了解，民進黨選對會明天將開會討論新竹縣長人選，可望徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣，屆時將由身兼黨主席的賴清德總統親自披上競選肩帶，迎戰國民黨已提名的立委徐欣瑩。

第三度挑戰縣議員 楊霈璿成立競選服務處喊出破釜沉舟「一定要上」

民眾黨金門縣議員參選人楊霈璿今天上午成立競選服務處，並於9時30分循古禮上香祈福，向神明秉告正式投入縣議員選戰，現場湧入親友、支持者及地方人士到場祝賀，氣氛熱絡。楊霈璿也成為目前金門首位成立競選服務處的縣議員參選人，率先為年底選戰揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。