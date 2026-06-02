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新北議員汐金萬選區增報准？ 藍營：沒討論

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市議員第十一選區（汐金萬）國民黨參選人何元楷（左一），昨陪國民黨新北市長參選人李四川（左三）前往野柳保安宮參拜。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員第十一選區（汐金萬）國民黨參選人何元楷（左一），昨陪國民黨新北市長參選人李四川（左三）前往野柳保安宮參拜。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市議員汐止、金山和萬里選區提名作業一波三折，初選領先的蕭敬嚴退出，市黨部決議提名第二名的何元楷參選，第三名的陶威中爭取報准參選。市黨部主委黃志雄昨說，提名作業已確定，目前沒有討論「報准」這件事。

2026九合一選舉

新北議員汐金萬選區應選四席，國民黨、民進黨各占兩席。國民黨議員白珮茹爭取連任，另一名議員廖先翔轉任立委，國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和擔任汐止區黨部主委的橋東里長陶威中，爭取國民黨提名，填補廖的遺缺。

國民黨新北市黨部四月十三至十五日舉行初選電話民調，同月十六日公布民調名次依序是蕭敬嚴、何元楷、陶威中後。蕭宣布勝利，但何認為蕭因違紀被停權，無權獲提名，也宣布出線。兩人針鋒相對，最後蕭宣布退出提名，風波暫歇。

國民黨新北市黨部提名審查委員上月廿八日開會，決議推薦提名何元楷。陶威中認為，提名何是因為外地立委過度介入，汐金萬選區藍軍有三席空間，應該給他報准參選的機會。

白珮茹說，汐金萬選區藍營的盤就是兩席，如果要衝三席，今年「藍白合」，就是加上民眾黨參選人陳語倢。國民黨既已提名何元楷，不要再有不清不楚空間。

黃志雄表示，提名審查委員一致確認推薦提名何元楷。陶威中爭取報准參選，從頭到尾沒有討論。何元楷昨陪市長參選人李四川在北海岸拜廟，他表示，會為國民黨守住關鍵一席議員。

2026九合一選舉 新北市選舉

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