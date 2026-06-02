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北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

人物側寫／莊競程理工男田徑魂 誓造宜居幸福城

聯合報／ 本報記者黃羿馨王駿杰郭政芬

民進黨新竹市長參選人莊競程當年從學界跨入政壇，人生轉折來得突然，今年獲賴清德總統欽點，重返新竹舊地拚市長選舉，迎戰爭取連任的市長高虹安。田徑隊出身的莊，把自己比喻成跑者，「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」。

2026九合一選舉

四十六歲莊競程，求學一路走理工體系，曾在清華大學擔任研究助理，後赴台灣大學攻讀博士，專研生醫工程與老人醫學。畢業後，隨指導教授到陽明交通大學任教六年，與新竹建立深厚連結。

「我希望把新竹打造成像交大校園那種舒服的感覺。」是莊競程描繪竹市願景時，最常提到這句話，當年教書時就住在校園裡，喜歡綠地、不擁擠、生活節奏宜人，和許多竹科工程師一樣，害怕塞在市區車潮裡；這些經驗讓他思考，科技城市除了高產值，更應讓市民感到宜居與幸福。

莊競程的舅舅曾朝榮是台中市資深議員，他長年投入研究，從未參與家族選舉，直到二○一九年，民進黨在台中北屯艱困選區找不到人選，該區域是台中市長盧秀燕擔任立委時的選區，他主動表示願意試試。

當時他是政治素人，不被地方看好，他在被徵召短短四個月內，靠著勤走基層與政策論述，一舉逆轉當選立委，進入國會後推動高齡、長照與兒少政策。他坦言，若留在學界頂多是發表論文、升等，「把專業轉化成法案」，對社會影響力會更大。

不過，二○二四年在藍白合衝擊下連任失利後，他也體會到政治現實；如今轉戰新竹市長選舉，依舊面對藍白合態勢，他維持理工男風格，強調政策論述與專業治理。

「看誰最後走到終點，才是真的贏。」莊競程以田徑長跑比喻選戰，即使這次選情也未必看好，他相信自己的爆發力與衝勁，「我們田徑隊不會選對手，只會把自己練強，然後衝出去。」

2026九合一選舉 民進黨 莊競程 新竹市選舉

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