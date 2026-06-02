百里侯爭霸／搶攻竹市 莊競程：普發萬元 共享財政紅利

民進黨徵召台中市前立委、陽明交大前助理教授莊競程參選新竹市長，挑戰藍白力挺的無黨籍市長高虹安。莊競程接受本報專訪，直指現任市府多項重大建設停擺、預算流標，他提出「普發一萬元」政見，財政紅利與市民共享，並積極推動交通、教育、社福、文化等四大基礎建設。

莊競程表示，新竹市財政條件穩健，在不舉債、不影響教育社福與重大建設前提下，市政資源應直接回應市民需求。他指出，高虹安任內多項建設因流標停擺，預算回流市庫，他提出「普發一萬元」構想，希望將財政賸餘分享給市民。

針對新竹棒球場爭議，莊競程批評市府「挖了又挖，像考古」，名為「除錯」（Debug），卻像刻意擴大Bug，還導致球團解約、球迷無球可看；他不是專家，若當選將回歸專業，找工程團體與球團三方協商。

「講難聽一點，四年都能把球場拆掉、重新蓋好了。」莊競程說，棒球場議題背後充斥政治操作，如果他來做「我會承擔」，用專業讓新竹人能在地看職棒。

莊競程在陽明交大主攻老人與預防醫學，他強調，新竹市人口結構年輕，但長者福利與健康仍要投入，他主張敬老愛心卡從八百點提高至一千二百點，採「可累積、一年內用完」的彈性機制，估計每年預算十億元，「財政完全可負擔」。

莊競程表示，財劃法修正後，新竹市增加約二百億元財源，未來將補助六十五歲以上長者健保費，減輕年輕家庭扶養壓力；他質疑，高虹安近期跟進相關政策，為何執政三年多未推動？

高虹安官司發展牽動選戰，莊競程認為，民眾黨試圖動用立法、開公聽會修法干涉其誣告案判決，可見高對官司沒信心；他不會把選戰寄託在對手司法案件，而是把自己「練強」，他具完整區域立委歷練，是「實打實」一票一票選出來的，執行力絕對贏過高虹安，「論專業與學經歷，我哪一點會輸？」