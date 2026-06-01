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國民黨宜蘭2026佈局底定！五結鄉長、平地議員未提名 保留無黨合作

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部公布2026年底選舉人選，其中五結鄉長、平地議員未提名，保留與無黨籍的合作空間。圖／縣黨部提供
國民黨宜蘭縣黨部公布2026年底選舉人選，其中五結鄉長、平地議員未提名，保留與無黨籍的合作空間。圖／縣黨部提供

國民黨宜蘭年底選戰布局，縣黨部今天公布鄉鎮市長、縣議員的徵召與提名名單，鄉鎮市長11人、縣議員16人，其中五結鄉長選舉區、縣議員第十一選區（平地原住民）未提名人選。縣黨部表示，將保留與無黨籍的合作空間。

2026九合一選舉

經提名小組審議通過，2026地方選舉「鄉鎮市長」及「縣議員」人選布局已全數完成。縣黨部表示，相關提名與徵召名單正式敲定，展現國民黨深耕基層、團結整合的決心。

鄉鎮市長部分11人，徵召：宜蘭市陳美玲、頭城鎮蔡文益、礁溪鄉游見璋、員山鄉黃雯如、羅東鎮陳鴻禧、蘇澳鎮陳金麟。提名：壯圍鄉張家豪、冬山鄉林松根、三星鄉江淳銘、大同鄉胡文聰、南澳鄉游吉祥。

縣議員部分16人，徵召：第一選區（宜蘭市）張勝德、第四選區（員山鄉）黃浴沂、第七選區（五結鄉）林義剛、第九選區（三星鄉）曾茂照參選。提名：第一選區（宜蘭市）林岳賢、莊淑如，第二選區（頭城鎮）賴良洲，第三選區（礁溪鄉）張永德，第五選區（壯圍鄉）黃建勇，第六選區（羅東鎮）陳漢鍾、黃琤婷，第八選區（冬山鄉）楊弘旻，第十選區（蘇澳鎮）黃士駿，第十二選區（大同鄉）沈志弘。

此外，第五選區（壯圍鄉）沈清山及第十三選區（南澳鄉）李勝雄以報准方式參選。

上述提名各選舉區參選人中，鄉鎮市長少了五結鄉，縣議員少了第十一選區（平地原住民），保留與無黨籍合作空間。縣黨部強調，人選是依據地方經營成果、民意基礎及整體選戰布局綜合評估後產生，展現國民黨深耕基層、團結整合的決心，未來將持續推動組織整合輔選，凝聚全黨力量拚戰，爭取鄉親支持，共同為宜蘭發展努力打拚。

2026九合一選舉

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