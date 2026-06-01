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綠營公布第二波嘉縣鄉鎮市長提名人選 鹿草鄉長嚴珮瑜確定不爭取連任

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鹿草鄉長嚴珮瑜不連任，另有生涯規畫，圖為去年獲2025 經理人評選百大MVP獎。圖／翻攝嚴珮瑜臉書
鹿草鄉長嚴珮瑜不連任，另有生涯規畫，圖為去年獲2025 經理人評選百大MVP獎。圖／翻攝嚴珮瑜臉書

2026年地方選舉布局展開，民進黨嘉義縣黨部今天公布第二波鄉鎮市長徵召與提名名單，其中現任鹿草鄉長嚴珮瑜確定不爭取連任，將由選對會另行討論人選。黨部主委徐明勲表示，目前已完成13個鄉鎮市長布局，年底地方選戰將全力協助輔選，爭取選民最大認同。

2026九合一選舉

現任鹿草鄉長嚴珮瑜受訪證實自己將不爭取連任。她表示這個決定是與家人經過長時間討論後才做出的深思熟慮抉擇。

關於未來的生涯規畫，嚴珮瑜說，她過去是從公部門辭職後才投入參選，由於自己相當適應公務體系的生活，未來計畫將重新回到文官體系中服務，繼續為大眾付出。

談到鹿草鄉未來的選戰布局，嚴珮瑜指出，雖然她個人並未安排或推薦接班人選，但目前民進黨黨部已在積極進行內部協調。她也強調，自己會完全尊重並支持黨部最後協調出的徵召提名人選。

這次公布的第二波名單涵蓋8個選區，現任尋求連任者共有6名，包含水上鄉長林緗亭、六腳鄉長黃鉦凱、布袋鎮長蔡瑋傑、新港鄉長葉孟龍、大林鎮長許有疆與中埔鄉長李碧雲；溪口鄉則由現任議員劉雅文轉戰參選。另外，竹崎鄉長人選經民調產生，確定提名竹崎鄉代會主席陳宏吉。

徐明勲表示，目前徵召提名的人選已涵蓋13個鄉鎮市長，後續將攜手黨員與支持者，持續為地方打拼，爭取更好的未來。

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