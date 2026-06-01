沈伯洋談北市選戰 盼聚焦市政討論和國際觀

挑戰競選台北市長，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，自己具備都市規劃等專業，能以白話文暢聊市政，將致力提出好願景和解決痛點，讓北市選戰聚焦市政討論和國際觀。

沈伯洋中午接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目主人黃光芹專訪，她問到挑戰台北市長蔣萬安是困難的，為何民進黨主席賴清德會想出這張牌。

沈伯洋說，自己的專業度是足夠，以前求學內容就是和都市生態有關，並專研犯罪學，包括都市規劃和設計都是專長，且具教學經歷，可用白話文和大眾好好聊市政。

沈伯洋提到，賴主席對他有兩點期許，因為台北市是首都，希望他能多暢聊和國際相關事務，且自己從事外交相關事務也很久；其次，希望他多到市場、公園聽取市民意見，避免在象牙塔構思都市規劃，提出好願景和解決痛點，讓北市選戰成為討論市政和國際觀的選戰。

談及近來外界關注北士科AI產業發展和變電所等議題，沈伯洋表示，最早關注文林變電所議題，是因為北市推動公車電動化政策，若北投士林科技園區旁的公車總站要全面改採電動公車，才和台電公司討論變電所與充電站整合規劃的可能性。

主持人提及，輝達執行長黃仁勳近日談及台灣能源議題，外界質疑沈伯洋將其轉變成Energy與Electricity的英文名詞遊戲。沈伯洋說明，當時主要是在澄清部分媒體翻譯問題，因黃仁勳受訪時所提為「能源（Energy）」而非單純「電力（Electricity）」，認為能源供給與輸配電系統同樣重要，兩者缺一不可。

沈伯洋表示，目前北士科發展面臨的重要課題之一，就是加速完善變電所等基礎建設，讓未來電動公車、智慧城市系統以及AI產業發展能獲得穩定供電，樂見相關建設取得進展。

針對外界質疑民進黨要拋棄反核神主牌，沈伯洋說，民進黨之前反核，是因核能安全、核廢料及社會無共識，現在立場一樣未變，就是核廢料要有解、要能安全發電，若都能改善，社會就會有共識。

黃光芹提到，沈伯洋過去曾玩手遊1年課金新台幣幾十萬元，但財產申報存款僅18萬遭質疑。沈伯洋對此表示，每個人都有各自的興趣，有人喜歡車、手錶，自己的興趣就是電動和動畫，且現在工作較忙也很久沒玩，理財觀念就是存款不用多，多的錢就拿去投資。

他說，因參選台北市長後認為手頭現金不夠，所以就先去貸款，部分開銷都是自己先支付，同時也澄清自己在美國並無房產。