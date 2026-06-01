第三度挑戰縣議員 楊霈璿成立競選服務處喊出破釜沉舟「一定要上」

民眾黨金門縣議員參選人楊霈璿今天上午成立競選服務處，並於9時30分循古禮上香祈福，向神明秉告正式投入縣議員選戰，現場湧入親友、支持者及地方人士到場祝賀，氣氛熱絡。楊霈璿也成為目前金門首位成立競選服務處的縣議員參選人，率先為年底選戰揭開序幕。

楊霈璿表示，成立服務處最主要的目的，就是向鄉親正式宣布自己確定投入縣議員選舉，希望未來持續深耕地方、傾聽民意。他說，服務處不只是競選據點，更是與鄉親交流的平台，歡迎大家隨時來泡茶聊天、提供建言，共同討論金門未來發展方向。

現年32歲的楊霈璿長期投入教育、運動及公益服務，曾擔任青商會長，現任金龍獅子會會長，並兼任多項運動委員會主委或幹部，多年來透過教職工作及社團服務深入基層，在青年族群及在地民眾間累積一定知名度與支持基礎。

楊霈璿指出，從教育界到社會服務，他深刻感受到金門擁有豐厚的人文底蘊與發展潛力，過去地方前輩已替金門奠定福利政策與重大建設基礎，包括金門大橋等重要工程，但隨著科技進步與社會快速變遷，教育、社福、交通停車及環境永續等議題，都需要更多具備現代治理觀念與數據思維的年輕世代投入公共事務。

他強調，希望未來能成為「世代橋樑」與「政策推手」，讓不同年齡層的需求都能被看見與回應。他認為，金門未來需要的是跨黨派合作與務實治理，參選不是為了政治標籤，而是希望從青年角度出發，協助地方解決問題，提升整體競爭力與生活品質。

今天到場力挺者眾，包括前金城鎮長石兆瑉、后浦董楊童宗親會秘書長楊尹通、退休校長楊瑞松，以及楊霈璿的父親、退休校長楊肅藝；國際青年商會中華民國總會副總會長侯廷憲也率領南區幹部到場祝賀；值得關注的是，金門縣副縣長李文良也特地請假出席，表達祝福。

李文良表示，楊霈璿是他的碩士班學生，今天是以師長身分前來加油打氣與表達祝福；他認為楊霈璿長期關注青年事務與地方服務，「他說自己跟各方都交好，沒有黨派色彩，也沒有包袱」，只要有人邀請，他都願意到場給予鼓勵。

據了解，此次是楊霈璿第三度挑戰縣議員，上屆選舉他以些微差距成為落選頭，距離當選僅一步之遙。如今再度披掛上陣，展現強烈企圖心。他直言，這次抱持「破釜沉舟」的決心投入選戰，「一定要上」。

由於民眾黨此次正式徵召尚文凱與楊霈璿投入金城、金寧、烏坵第一選區縣議員選舉，兩人同屬同一選區，也讓外界高度關注是否出現排擠效應，對此，楊霈璿表示，所謂票源排擠並不存在，「票不是誰搶誰的」，每位候選人都有各自經營已久的支持群體，大家都是同一個團隊。

他強調，自己長期深耕青年族群、教育界及地方社團，同時與許多長輩維持良好互動，不少旅台鄉親甚至會委託他代為探望留在金門的長輩，這些長年累積的人脈與情感連結，正是持續投入公共服務的重要動力。

據了解，楊霈璿預計於7月25日舉辦競選總部成立暨大型造勢活動，屆時民眾黨中央黨部高層及黨主席可望親自到場站台，展現民眾黨對金門選情的高度重視。

金門縣副縣長李文良（左三）今天也特地請假出席，對楊霈璿（右三）表達祝福，並向現場民眾致意。記者蔡家蓁／攝影