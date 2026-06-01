嘉義縣人口降至47萬人 年底選務試算37席縣議員席次維持不變

根據嘉義縣選舉委員會最新統計，截至2026年4月底，嘉義縣人口數已降至47萬1253人。雖然整體人口呈現下降趨勢，但年底九合一選舉的縣議員席次初步試算仍維持37席不變。中央選舉委員會主任委員游盈隆今天視察嘉義縣選務準備情形，對年底選舉順利完成表示信心。

嘉義縣選委會說明，年底地方公職人員初步試算應選名額，除縣議員維持37人外，還包括縣長1人、鄉鎮市長18人、鄉鎮市民代表192人。至於基層的村里長部分，初步試算為358人，席次較前次增加1人。縣選委會提醒，目前相關席次、選區及投開票所資訊均屬選務試算，最終仍須以中選會正式核定公告的選舉人數與名額為準。

選區變更方面，中埔鄉第23屆鄉民代表選舉區已完成調整公告。第一選區維持原狀，原屬於第二選區的灣潭村則調整至第三選區。

因應本次大選，嘉義縣預計設置540所投開票所，較2025年全國性公民投票增加4所。選務工作人員預計招募5754人（不含監察員），包含主任管理員540人、主任監察員540人、管理員3864人、警衛540人及預備員270人，後續將透過教育訓練強化投開票作業熟練度。

為了確保投票期間的選務穩定，嘉義縣將在投票日前1天及投票當天開設選務應變中心。屆時將結合地檢署、調查局、警察局、消防局、建設處、環保局、衛生局及台灣電力公司等單位，針對治安、交通、消防、供電及公共安全等面向建立即時聯繫機制。