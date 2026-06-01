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沈伯洋批蔣萬安背官腔文稿...殷瑋舉兩個議題反擊：誰官腔？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天赴議會總質詢時受訪。圖／引用自UDN 直播
北市研考會主委殷瑋今天赴議會總質詢時受訪。圖／引用自UDN 直播

北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋稱市長蔣萬安受訪會背誦官腔文稿、還有不實問實答。北市研考會主委殷瑋今天反擊，舉「反核立場」、「台獨黨綱」反問沈伯洋，「什麼叫做官腔？什麼叫做不實問實答？我覺得人民的眼光可以看得非常非常清楚。」

2026九合一選舉

殷瑋今天赴議會總質詢時受訪表示，所謂的「官腔文稿」，他舉沈的發言為例，「本黨對於這個能源政策的立場，一向是非常堅定的，我想一直以來都沒有改變」，殷瑋說，這句話叫做官腔的文稿。至於何謂「不實問實答？」殷瑋說，就是人家一直追問「你說過『我是人、我反核』沒有加任何的附帶條件，沒有談到任何的時空環境的問題，反對的就是核能本身」，但對方被問到現在，一次都沒有回答過，當要回答時，就全部繞開、全都在躲、全都在跑。

殷瑋再舉台獨黨綱為例，表示當人家問沈「民進黨還有沒有台獨黨綱？」沈說台獨黨綱已經被覆蓋了；對方說不對啊，如果後面的文件會覆蓋前面的文件，正常國家決議文出現之後，又覆蓋了所謂的台灣前途決議文，也就是民進黨仍是堅持「台獨寫在黨綱文件」裡的一個政黨。但到目前為止，就連今天中午，沈也都還不回答這個問題。

另外，殷瑋也再批，如果要講政策方面的「官式答案」，過去蔣萬安去行政院跟所有行政官員首長提「應該要繼續推班班有鮮奶」，中央卻不做，那這是不是一個官式答案？

殷瑋說，甚至北市府克服困難做了之後，其實不用等到沈伯洋選市長，沈以立委身份就可以針對中央執政提出監督，但是都沒有。「什麼叫做官腔？什麼叫做不實問實答？我覺得人民的眼光可以看得非常非常清楚。」

沈伯洋 殷瑋 蔣萬安 2026九合一選舉

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