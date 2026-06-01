屏東市長參選人梁育慈拋城市願景 規畫打造千禧公園親水步道

屏東縣立總圖書香遇上萬年溪水岸，會是什麼樣的畫面呢？屏東縣議員、屏東市長參選人梁育慈今在議會工務處、水利處質詢時，提出市政新藍圖，梁育慈說，屏東市作為核心城市，市民對休憩空間有更美好想像，她要求縣府應超前部署、挹注資源，翻轉屏東市公共硬體不足現狀。

「書香結合水岸，打造萬年溪親水綠洲」，梁育慈說，逐年攀升夏季高溫，貫穿市區萬年溪是屏東市最棒降溫綠帶。她向縣府建議，應在千禧公園總圖後方萬年溪沿岸，打造一條全新親水步道。

水利處表示，千禧公園位在屏東市區精華地段，萬年溪經過上游的海豐溼地等水量水質跟經有顯著改善，也有做污水下水道節流，萬年溪框好很多。從最下游的復興公園，萬年公園，把水引進來，但因為兩岸高差大，親水條件較差。千禧公園這部分，緩坡落差小，且腹地大有潛力，可以用導流等方式，在綠帶串流，且水量不高，流速緩，是有可行性。

屏東市鄰里公園設施嚴重不足，梁育慈說，除旗艦公園，基層鄰里公園日常更攸關市民健康。傍晚本該是長輩散步、年輕人運動放鬆時刻，但走進公園，現實卻是器材不足，想活動還得排隊。

梁育慈指出，屏東市由市公所管轄鄰里公園有27座，但全屏東市公園的體健設施竟然只有101組。平均下來一座公園分配不到幾樣器材，呈現「數量不足、種類單一」的瓶頸，公共硬體早已跟不上市民需求。

屏縣府工務處表示，會針對縣內管轄公園盤點，是否可以增加體健設施。考量鄰里公園大多屬於公所管轄，也會聯繫公所來盤點，爭取相關經費改善。

梁育慈強調，市公所目前規畫與資源無法滿足，她主張全面翻新公所下轄公園設備，導入多元、符合各年齡層且具設計感的體健器材，讓長輩更好動、年輕人就近運動。

「從旗艦型親水水岸到微型社區公園，屏東市的想像應該更全面、更有質感。」梁育慈承諾，透過議員職權向縣府爭取資源超前部署，年輕世代參政，將用客觀數據發現痛點，用具體遠見翻轉城市。