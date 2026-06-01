貸款選舉卻被爆每年花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋：自己興趣

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾被曝為買台積電股票存款僅剩18萬，為了選舉貸款200萬，卻遭質疑每年花數十萬課金玩遊戲、買特斯拉。沈伯洋今上媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪直言，這就是他的興趣被拿來攻擊怪怪的，且10幾萬平攤一年下來也沒有很多，更何況近一兩年也沒什麼時間玩，課金錢已經很少了。

沈伯洋說，每個人都有自己興趣，在動畫、漫畫、遊戲上，且他玩遊戲數量很多，作為一個成年人然後有自己的興趣花錢在上面，這些錢除以12，每個月遊戲和活動，其實也還好，而且這一兩年他沒時間玩，花錢在手遊上的金錢已經非常少，可能是因為他時常分享自己玩什麼電動，才會被討論。

沈伯洋也談及理財觀念認為，存款本來就不用太多，都盡量拿去投資，但因為當時宣布要參選，手頭上現金不夠，才趕快先去貸款，至少還沒有政治獻金前能夠先墊付。

沈伯洋也分享日常開銷，立委月薪約20萬，但需要支付6萬元給黨部經營地方選區，至於當時聲稱自己帳戶剩下18萬是指當下買了台積電股票剩下18萬，後來薪水入帳就不止這些錢，至於太太特斯拉則從頭只有一台車，而是汰舊換新，去攻擊這些問題，「我覺得怪怪的」。