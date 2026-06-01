快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光！衛福部首波公布17家 最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

貸款選舉卻被爆每年花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋：自己興趣

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾被曝為買台積電股票存款僅剩18萬，為了選舉貸款200萬，卻遭質疑每年花數十萬課金玩遊戲、買特斯拉。圖／取自「中午來開匯」直播
民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾被曝為買台積電股票存款僅剩18萬，為了選舉貸款200萬，卻遭質疑每年花數十萬課金玩遊戲、買特斯拉。圖／取自「中午來開匯」直播

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾被曝為買台積電股票存款僅剩18萬，為了選舉貸款200萬，卻遭質疑每年花數十萬課金玩遊戲、買特斯拉。沈伯洋今上媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪直言，這就是他的興趣被拿來攻擊怪怪的，且10幾萬平攤一年下來也沒有很多，更何況近一兩年也沒什麼時間玩，課金錢已經很少了。

2026九合一選舉

沈伯洋說，每個人都有自己興趣，在動畫、漫畫、遊戲上，且他玩遊戲數量很多，作為一個成年人然後有自己的興趣花錢在上面，這些錢除以12，每個月遊戲和活動，其實也還好，而且這一兩年他沒時間玩，花錢在手遊上的金錢已經非常少，可能是因為他時常分享自己玩什麼電動，才會被討論。

沈伯洋也談及理財觀念認為，存款本來就不用太多，都盡量拿去投資，但因為當時宣布要參選，手頭上現金不夠，才趕快先去貸款，至少還沒有政治獻金前能夠先墊付。

沈伯洋也分享日常開銷，立委月薪約20萬，但需要支付6萬元給黨部經營地方選區，至於當時聲稱自己帳戶剩下18萬是指當下買了台積電股票剩下18萬，後來薪水入帳就不止這些錢，至於太太特斯拉則從頭只有一台車，而是汰舊換新，去攻擊這些問題，「我覺得怪怪的」。

沈伯洋 黃光芹 台北市長 2026九合一選舉

延伸閱讀

沈伯洋當選就捐百萬掀熱議 秦慧珠擔心賭注被檢舉幫他「期約賄選」

稱現狀就是「台獨」 沈伯洋喊經濟文化獨立不應被大陸妖魔化

談租補經費分擔 沈伯洋：北市絕對有財源

36歲租屋族靠零股存到百萬！台股大漲卻更焦慮 網見持股讚：教科書等級

相關新聞

獨／竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

民進黨新竹縣長提名可望本周拍板。據了解，民進黨中央明天將召開選舉對策委員會，討論2026地方選舉布局，黨內傾向徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若順利通過，最快本周三中執會正式核定，迎戰國民黨已提名的徐欣瑩。對此，鄭朝方不做回應，那是別人的臆測。

藍汐金萬「鬧雙胞」落幕 何元楷獲議員提名：守下席次、全力輔選李四川

台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，獲國民黨提名參選新北市議員，今天他陪國民黨新北市長參選人李四川在北海岸「拜廟」，表示會替國民黨守下汐止萬里金山選區關鍵的一席議員，並會全力輔選李四川。

新北敬老愛心卡300點悠遊卡化 李四川：與侯友宜方向一致

新北市長侯友宜今天宣布新北敬老愛心卡明年下半年開放300點用於農會、藥局與超商等生活通路，日前才提出這項政見的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，感謝侯友宜市長肯定政見方向，未來當選後會接下侯市長的棒子，在原有基礎上繼續擴大使用範圍，讓敬老卡使用更加符合長輩的需求。

嘉義縣人口降至47萬人 年底選務試算37席縣議員席次維持不變

根據嘉義縣選舉委員會最新統計，截至2026年4月底，嘉義縣人口數已降至47萬1253人。雖然整體人口呈現下降趨勢，但年底九合一選舉的縣議員席次初步試算仍維持37席不變。中央選舉委員會主任委員游盈隆今天視察嘉義縣選務準備情形，對年底選舉順利完成表示信心。

沈伯洋批蔣萬安背官腔文稿...殷瑋舉兩個議題反擊：誰官腔？

北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋稱市長蔣萬安受訪會背誦官腔文稿、還有不實問實答。北市研考會主委殷瑋今天反擊，舉「反核立場」、「台獨黨綱」反問沈伯洋，「什麼叫做官腔？什麼叫做不實問實答？我覺得人民的眼光可以看得非常非常清楚。」

貸款選舉卻被爆每年花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋：自己興趣

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾被曝為買台積電股票存款僅剩18萬，為了選舉貸款200萬，卻遭質疑每年花數十萬課金玩遊戲、買特斯拉。沈伯洋今上媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪直言，這就是他的興趣被拿來攻擊怪怪的，且10幾萬平攤一年下來也沒有很多，更何況近一兩年也沒什麼時間玩，課金錢已經很少了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。