新北敬老愛心卡300點悠遊卡化 李四川：與侯友宜方向一致

新北市長侯友宜今天宣布新北敬老愛心卡明年下半年開放300點用於農會、藥局與超商等生活通路，日前才提出這項政見的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，感謝侯友宜市長肯定政見方向，未來當選後會接下侯市長的棒子，在原有基礎上繼續擴大使用範圍，讓敬老卡使用更加符合長輩的需求。

李四川指出，在深入基層的過程中，接獲許多長者反映，敬老卡原本使用範圍有限，加上不少偏遠地區長者點數使用不易，因此每月都會有不少剩餘點數，有看得到、用不完的問題，自己提出敬老卡升級政策，讓600點中的300點悠遊卡化，能在藥局購買保健品、超商購買生活用品等等。

針對侯友宜今日宣布，今年7月起新北敬老卡除了提高點數至600點，明年下半年更將擴大至農會、藥局及超商等消費通路，並設有每月300點的使用上限。李四川表示，侯友宜政見方向與自己提出一致，感謝侯友宜市長肯定與攜手努力，讓長輩在日常生活中享有更多便利，也讓政策美意更加實際及擴大。

李四川也強調，未來會接下侯友宜市長的棒子，在既有敬老卡基礎上，繼續擴大使用範圍，持續推動其中300點悠遊卡化，只要是悠遊卡特約機構就可適用，包括就診拿藥費用、超市買菜買水果以及在各大通路購買生活用品等等，讓敬老卡「看得到、用得到，也用得完」，使敬老卡政策更加全面，照顧更多新北市的長輩們。