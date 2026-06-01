稱現狀就是「台獨」 沈伯洋喊經濟文化獨立不應被大陸妖魔化

民進黨北市長參選人沈伯洋今天接受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪，兩人除了討論雙城論壇效益外，也再次討論到台獨議題。沈表示，台灣現階段主權獨立就是現狀，面對任何要破壞現狀者都應出來捍衛，更不應讓中國大陸妖魔化台獨，而是要去跟國際講清楚台灣立場。

面對若當選是否會繼續舉辦雙城論壇議題，沈伯洋直言，論壇應該具有主題、效益及後續追蹤，雙城論壇舉辦至今效益很低，而他所提的「無限城論壇」只要有效益當然也可包括上海，每個國家都有可以效仿的地方。黃光芹表示，北市府研考會主委殷瑋聲稱有與其他國家交流，沈反嗆，打個招呼、交換意見不符論壇條件，「那個就叫無限蔣萬安交流」。

沈伯洋表示，「台獨」這個詞一直不斷被扭曲，但對他來說台灣是個主權獨立國家，竟然主權獨立若有人要破壞這個現況，就應該出面捍衛，中華民國是官方名稱，但國際上習慣稱呼台灣，過往很多台獨主張是在講殖民體質，但現在不僅轉型正義，更應要有經濟、文化獨立，不能依賴某一方，但卻不斷被對岸污名化。

沈伯洋說，中國一直想要把台獨妖魔化變成攻打理由，但台灣人不應跟著這框架走，而是要去跟國際講清楚，到底什麼叫做台灣主權獨立立場。黃光芹也問到民進黨台獨黨綱及台灣前途決議文該如何解釋，他形容，這些都不會被正常國家決議文覆蓋，「而是會像寶可夢不斷進化」。