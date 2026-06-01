快訊

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

養大後比人高！拉布拉多越長越走鐘 DNA一驗…訓犬師傻眼了

聽新聞
0:00 / 0:00

稱現狀就是「台獨」 沈伯洋喊經濟文化獨立不應被大陸妖魔化

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今天接受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪，沈表示，台灣現階段主權獨立就是現狀，面對任何要破壞現狀者都應出來捍衛，更不應讓中國大陸妖魔化台獨。圖／取自「中午來開匯」直播
民進黨北市長參選人沈伯洋今天接受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪，沈表示，台灣現階段主權獨立就是現狀，面對任何要破壞現狀者都應出來捍衛，更不應讓中國大陸妖魔化台獨。圖／取自「中午來開匯」直播

民進黨北市長參選人沈伯洋今天接受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪，兩人除了討論雙城論壇效益外，也再次討論到台獨議題。沈表示，台灣現階段主權獨立就是現狀，面對任何要破壞現狀者都應出來捍衛，更不應讓中國大陸妖魔化台獨，而是要去跟國際講清楚台灣立場。

2026九合一選舉

面對若當選是否會繼續舉辦雙城論壇議題，沈伯洋直言，論壇應該具有主題、效益及後續追蹤，雙城論壇舉辦至今效益很低，而他所提的「無限城論壇」只要有效益當然也可包括上海，每個國家都有可以效仿的地方。黃光芹表示，北市府研考會主委殷瑋聲稱有與其他國家交流，沈反嗆，打個招呼、交換意見不符論壇條件，「那個就叫無限蔣萬安交流」。

沈伯洋表示，「台獨」這個詞一直不斷被扭曲，但對他來說台灣是個主權獨立國家，竟然主權獨立若有人要破壞這個現況，就應該出面捍衛，中華民國是官方名稱，但國際上習慣稱呼台灣，過往很多台獨主張是在講殖民體質，但現在不僅轉型正義，更應要有經濟、文化獨立，不能依賴某一方，但卻不斷被對岸污名化。

沈伯洋說，中國一直想要把台獨妖魔化變成攻打理由，但台灣人不應跟著這框架走，而是要去跟國際講清楚，到底什麼叫做台灣主權獨立立場。黃光芹也問到民進黨台獨黨綱及台灣前途決議文該如何解釋，他形容，這些都不會被正常國家決議文覆蓋，「而是會像寶可夢不斷進化」。

台獨 沈伯洋 大陸 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

廖元豪／川普打臉賴政府？

駁「韌性台獨」標籤 邱義仁：賴總統主張兩岸維持現狀

聯合報黑白集／民進黨的世說新英語

邱義仁：賴總統主張兩岸維持現狀 延續蔡英文路線

相關新聞

獨／竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

民進黨新竹縣長提名可望本周拍板。據了解，民進黨中央明天將召開選舉對策委員會，討論2026地方選舉布局，黨內傾向徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若順利通過，最快本周三中執會正式核定，迎戰國民黨已提名的徐欣瑩。對此，鄭朝方不做回應，那是別人的臆測。

藍汐金萬「鬧雙胞」落幕 何元楷獲議員提名：守下席次、全力輔選李四川

台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，獲國民黨提名參選新北市議員，今天他陪國民黨新北市長參選人李四川在北海岸「拜廟」，表示會替國民黨守下汐止萬里金山選區關鍵的一席議員，並會全力輔選李四川。

新北敬老愛心卡300點悠遊卡化 李四川：與侯友宜方向一致

新北市長侯友宜今天宣布新北敬老愛心卡明年下半年開放300點用於農會、藥局與超商等生活通路，日前才提出這項政見的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，感謝侯友宜市長肯定政見方向，未來當選後會接下侯市長的棒子，在原有基礎上繼續擴大使用範圍，讓敬老卡使用更加符合長輩的需求。

民進黨新竹縣長提名周三出爐 傳鄭朝方可望獲徵召

民進黨縣市長選戰布局乎底定，唯獨新竹縣懸而未決。據了解，民進黨選對會周三將開會討論新竹縣長人選，可望徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣，並於同日下午中執會通過，再與苗栗市長參選人林月琴一同舉行提名記者會，屆時將由身兼黨主席的賴清德總統親自披上競選肩帶。

影／蘇巧慧打總統牌 獲蔡英文加持 李四川：我的大咖是400萬新北市民

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和前總統北一女同框，媒體詢問國民黨新北市長參選人李四川，未來會找藍營大咖助陣嗎？李說，只要「我的大咖」新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。

民調輸蔣萬安近3成！吳沛憶樂觀看待曝沈伯洋：每天睡前都重訓

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名參選近3周，日前民調指出現任市長蔣萬安以58%支持度領先沈的30%，沈落後近3成，不過將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信能成為這場選戰黑馬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。