快訊

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

養大後比人高！拉布拉多越長越走鐘 DNA一驗…訓犬師傻眼了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍汐金萬「鬧雙胞」落幕 何元楷獲議員提名：守下席次、全力輔選李四川

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市議員第11選區（汐金萬）國民黨參選人何元楷（前排右一），今陪國民黨新北市長參選人李四川（前排右三），前往野柳保安宮參拜。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員第11選區（汐金萬）國民黨參選人何元楷（前排右一），今陪國民黨新北市長參選人李四川（前排右三），前往野柳保安宮參拜。記者邱瑞杰／攝影

台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，獲國民黨提名參選新北市議員，今天他陪國民黨新北市長參選人李四川在北海岸「拜廟」，表示會替國民黨守下汐止萬里金山選區關鍵的一席議員，並會全力輔選李四川。

2026九合一選舉

國民黨新北市黨部在4月13日至15日辦理第11選區（汐金萬）市議員初選民調，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、擔任國民黨汐止區黨部主委的橋東里長陶威中「3搶1」，爭取出線機會。

市黨部4月16公布民調結果，名次依序是蕭敬嚴、何元楷和陶威中，但因蕭敬嚴被人檢舉違反黨紀，市黨部處分停權1年，導致蕭、何都宣稱勝選。

「鬧雙胞」事件最後因蕭宣布不接受提名落幕，市黨部5月28日決議何元楷遞補提名參新北市議員。何元楷今天說，將以團結勝選為目標，全力以赴替國民黨守下汐止萬里金山關鍵一席議員，也會全力輔選李四川。

何元楷表示，感謝過去支持他的所有人，他不會辜負大家的期望，將秉持一步一腳印的精神，勤跑基層、認真服務，用實際行動爭取鄉親認同，讓更多人看見年輕世代願意承擔責任、為地方打拚的決心。

新北市議員第11選區（汐金萬）國民黨參選人何元楷（左一），今陪國民黨新北市長參選人李四川（左三），前往野柳保安宮參拜。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員第11選區（汐金萬）國民黨參選人何元楷（左一），今陪國民黨新北市長參選人李四川（左三），前往野柳保安宮參拜。記者邱瑞杰／攝影

李四川 國民黨 蕭敬嚴 2026九合一選舉 新北市選舉 汐止

延伸閱讀

民眾黨初選爭議爆發多人出走 柯文哲：政黨就是有進有出

傾聽家長團體心聲 李四川：讓新北市作為師生及家長的後盾

飄火藥味…李四川點名抹黑 蘇巧慧：沒做過

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

相關新聞

獨／竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

民進黨新竹縣長提名可望本周拍板。據了解，民進黨中央明天將召開選舉對策委員會，討論2026地方選舉布局，黨內傾向徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若順利通過，最快本周三中執會正式核定，迎戰國民黨已提名的徐欣瑩。對此，鄭朝方不做回應，那是別人的臆測。

藍汐金萬「鬧雙胞」落幕 何元楷獲議員提名：守下席次、全力輔選李四川

台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，獲國民黨提名參選新北市議員，今天他陪國民黨新北市長參選人李四川在北海岸「拜廟」，表示會替國民黨守下汐止萬里金山選區關鍵的一席議員，並會全力輔選李四川。

新北敬老愛心卡300點悠遊卡化 李四川：與侯友宜方向一致

新北市長侯友宜今天宣布新北敬老愛心卡明年下半年開放300點用於農會、藥局與超商等生活通路，日前才提出這項政見的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，感謝侯友宜市長肯定政見方向，未來當選後會接下侯市長的棒子，在原有基礎上繼續擴大使用範圍，讓敬老卡使用更加符合長輩的需求。

民進黨新竹縣長提名周三出爐 傳鄭朝方可望獲徵召

民進黨縣市長選戰布局乎底定，唯獨新竹縣懸而未決。據了解，民進黨選對會周三將開會討論新竹縣長人選，可望徵召竹北市長鄭朝方披掛上陣，並於同日下午中執會通過，再與苗栗市長參選人林月琴一同舉行提名記者會，屆時將由身兼黨主席的賴清德總統親自披上競選肩帶。

影／蘇巧慧打總統牌 獲蔡英文加持 李四川：我的大咖是400萬新北市民

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和前總統北一女同框，媒體詢問國民黨新北市長參選人李四川，未來會找藍營大咖助陣嗎？李說，只要「我的大咖」新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。

民調輸蔣萬安近3成！吳沛憶樂觀看待曝沈伯洋：每天睡前都重訓

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名參選近3周，日前民調指出現任市長蔣萬安以58%支持度領先沈的30%，沈落後近3成，不過將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信能成為這場選戰黑馬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。