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藍汐金萬「鬧雙胞」落幕 何元楷獲議員提名：守下席次、全力輔選李四川
台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，獲國民黨提名參選新北市議員，今天他陪國民黨新北市長參選人李四川在北海岸「拜廟」，表示會替國民黨守下汐止萬里金山選區關鍵的一席議員，並會全力輔選李四川。
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國民黨新北市黨部在4月13日至15日辦理第11選區（汐金萬）市議員初選民調，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、擔任國民黨汐止區黨部主委的橋東里長陶威中「3搶1」，爭取出線機會。
市黨部4月16公布民調結果，名次依序是蕭敬嚴、何元楷和陶威中，但因蕭敬嚴被人檢舉違反黨紀，市黨部處分停權1年，導致蕭、何都宣稱勝選。
「鬧雙胞」事件最後因蕭宣布不接受提名落幕，市黨部5月28日決議何元楷遞補提名參新北市議員。何元楷今天說，將以團結勝選為目標，全力以赴替國民黨守下汐止萬里金山關鍵一席議員，也會全力輔選李四川。
何元楷表示，感謝過去支持他的所有人，他不會辜負大家的期望，將秉持一步一腳印的精神，勤跑基層、認真服務，用實際行動爭取鄉親認同，讓更多人看見年輕世代願意承擔責任、為地方打拚的決心。
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