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影／蘇巧慧打總統牌 獲蔡英文加持 李四川：我的大咖是400萬新北市民

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左二）今天說，只要他的「大咖」、新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）今天說，只要他的「大咖」、新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。記者邱瑞杰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和前總統北一女同框，媒體詢問國民黨新北市長參選人李四川，未來會找藍營大咖助陣嗎？李說，只要「我的大咖」新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。

2026九合一選舉

蔡英文今早出席北一女畢業典禮，蘇巧慧也以家長會原民生家長代表和校友身分參加，兩人同場互動。蘇事後接受媒體訪問，描述畢業典禮的畫面，有媒體形容蘇再次打出「總統牌」。

李四川今早8時先前往金山區金包里慈護宮，參加媽祖文化祭開基二媽聖蹟尋根活動，10時轉往野柳保安宮參拜開漳聖王時，媒體詢問李四川，未來會找藍營大咖來助陣嗎？

李四川說，他的大咖最主要就是新北市400萬的所有市民，他在台北縣和升格後的新北市待了8年多，跟在地29個行政區，不管是市民、里長，共同為新北市努力。只要他的大咖，就是新北市的市民支持他，他一定可以打勝這一場選戰。

國民黨新北市長參選人李四川（左三）今天說，只要他的「大咖」、新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左三）今天說，只要他的「大咖」、新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。記者邱瑞杰／攝影

李四川 蘇巧慧 蔡英文 北一女 2026九合一選舉 新北市選舉

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