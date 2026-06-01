聽新聞
0:00 / 0:00
影／蘇巧慧打總統牌 獲蔡英文加持 李四川：我的大咖是400萬新北市民
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和前總統北一女同框，媒體詢問國民黨新北市長參選人李四川，未來會找藍營大咖助陣嗎？李說，只要「我的大咖」新北市民支持他，他一定可以打勝這場選戰。
2026九合一選舉
蔡英文今早出席北一女畢業典禮，蘇巧慧也以家長會原民生家長代表和校友身分參加，兩人同場互動。蘇事後接受媒體訪問，描述畢業典禮的畫面，有媒體形容蘇再次打出「總統牌」。
李四川今早8時先前往金山區金包里慈護宮，參加媽祖文化祭開基二媽聖蹟尋根活動，10時轉往野柳保安宮參拜開漳聖王時，媒體詢問李四川，未來會找藍營大咖來助陣嗎？
李四川說，他的大咖最主要就是新北市400萬的所有市民，他在台北縣和升格後的新北市待了8年多，跟在地29個行政區，不管是市民、里長，共同為新北市努力。只要他的大咖，就是新北市的市民支持他，他一定可以打勝這一場選戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。