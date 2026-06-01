民調輸近3成！綠營樂觀看待 吳沛憶曝沈伯洋：每天睡前都重訓

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名參選近3周，日前民調指出現任市長蔣萬安以58%支持度領先沈的30%，沈落後近3成，不過將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信能成為這場選戰黑馬。

吳沛憶表示，沈伯洋登記參選到現在才2個禮拜，這個民調差距對團隊來說反而是很大鼓勵，沈過去從未參選基層知名度還有開發空間，例如在綠營中老年支持度還有加強空間，但這些人最終一定會支持沈，只因現在才開始跑基層綠營選民尚未完全開發出來，目前民調並不代表綠營基本盤已最大化。

吳沛憶表示，沈伯洋除接下來會和25位北市議員參選人舉辦聯合相見歡活動以及個人活動包含競總成立、市場掃街、宮廟參拜等，不論是團體或個人都有。而她也將在5日接任北市黨部主委，未來黨部和沈競選團隊將會更密切結合，舉辦各種活動，她也預告接下來各行政區講舉辦跑步及公益清潔活動，細節後續也會公布，陸戰能量將會開到最滿，「沈伯洋現在睡前都會重訓」。

吳沛憶說，沈伯洋過去是不分區立委，民眾會接觸來源大多是新聞媒體，會覺得沈很兇悍、會罵人，但私底下沈待人非常溫和，這幾日拜票走在街頭很多人看到沈的第一句話就是「你本人好親切」，很多人說他是穿新裝、隨和是改人設，但事實上沈一直以來都是這樣，會打球、教課，「別忘記2年前他還不是政治人物」。