快訊

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

民調輸近3成！綠營樂觀看待 吳沛憶曝沈伯洋：每天睡前都重訓

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。本報資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋。本報資料照片

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名參選近3周，日前民調指出現任市長蔣萬安以58%支持度領先沈的30%，沈落後近3成，不過將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信能成為這場選戰黑馬。

2026九合一選舉

吳沛憶表示，沈伯洋登記參選到現在才2個禮拜，這個民調差距對團隊來說反而是很大鼓勵，沈過去從未參選基層知名度還有開發空間，例如在綠營中老年支持度還有加強空間，但這些人最終一定會支持沈，只因現在才開始跑基層綠營選民尚未完全開發出來，目前民調並不代表綠營基本盤已最大化。

吳沛憶表示，沈伯洋除接下來會和25位北市議員參選人舉辦聯合相見歡活動以及個人活動包含競總成立、市場掃街、宮廟參拜等，不論是團體或個人都有。而她也將在5日接任北市黨部主委，未來黨部和沈競選團隊將會更密切結合，舉辦各種活動，她也預告接下來各行政區講舉辦跑步及公益清潔活動，細節後續也會公布，陸戰能量將會開到最滿，「沈伯洋現在睡前都會重訓」。

吳沛憶說，沈伯洋過去是不分區立委，民眾會接觸來源大多是新聞媒體，會覺得沈很兇悍、會罵人，但私底下沈待人非常溫和，這幾日拜票走在街頭很多人看到沈的第一句話就是「你本人好親切」，很多人說他是穿新裝、隨和是改人設，但事實上沈一直以來都是這樣，會打球、教課，「別忘記2年前他還不是政治人物」。

將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈伯洋過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信沈能成為這場選戰黑馬。圖／取自「新聞放鞭炮」直播
將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈伯洋過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信沈能成為這場選戰黑馬。圖／取自「新聞放鞭炮」直播

沈伯洋 吳沛憶 民調 2026九合一選舉

延伸閱讀

沈伯洋當選就捐百萬掀熱議 秦慧珠擔心賭注被檢舉幫他「期約賄選」

沈伯洋稱北市許多撒幣政策有財源 北市轟雙標：抱賴清德大腿

談租補經費分擔 沈伯洋：北市絕對有財源

畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

相關新聞

獨／竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

民進黨新竹縣長提名可望本周拍板。據了解，民進黨中央明天將召開選舉對策委員會，討論2026地方選舉布局，黨內傾向徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若順利通過，最快本周三中執會正式核定，迎戰國民黨已提名的徐欣瑩。對此，鄭朝方無回應。

民調輸近3成！綠營樂觀看待 吳沛憶曝沈伯洋：每天睡前都重訓

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名參選近3周，日前民調指出現任市長蔣萬安以58%支持度領先沈的30%，沈落後近3成，不過將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信能成為這場選戰黑馬。

影／成立競總黃國昌擔任何種角色？李四川：做事的人不會分黨派

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪北海岸時，媒體詢問他成立競選總部後，民眾黨主席黃國昌的「角色」？李說，做事的人不會分黨派，感謝民眾黨在黃國昌領導之下給他很多支持，他會跟黃合作，一起為新北市努力。

黃仁勳掀AI浪潮！吳宗憲喊話：宜蘭拚「轉骨」科技巨浪中不缺席

輝達公司執行長黃仁勳最近再度到台灣拜訪高科技產業，停留天數比過往都長，顯示對台灣半導體產業的重視。宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表示，這股AI科技浪潮，帶動龐大商機與上下游產業，宜蘭縣必須有遠見、有作法，把握這次「科技轉骨」的機會。這是最急切要做的事，絕對不能讓宜蘭在這場科技巨浪中缺席。

人物側寫／為馬祖墊高文化自信 無畏地方雜音 王忠銘為大局延後交棒

2022年連江百里侯之爭上演藍營雙雄內戰，王忠銘以755票差距擊敗同樣公務體系出身的前地政局長曹爾元，2026是否再交手受矚目。王忠銘原本有只做一屆念頭，希望早日交棒，他說，考量大局穩定及縣政延續，傾聽內心聲音後決定拚連任，「從不考慮對手是誰，最大敵人是自己」。

翻轉被地理限制的離島 王忠銘：留住人才是解方

曾中斷二十年的高雄馬祖航線去年復航，今年五月起從每周一班增為兩班，連江縣長王忠銘接受專訪指出，馬高航線不只是交通建設，更是帶動觀光、經濟的重要命脈。他有一套翻轉離島限制的治理心法，先補強公共服務底盤，再打造文化品牌，用人才與科技接軌未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。