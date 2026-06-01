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今起展開168場說明會 綠台中市長參選人何欣純推「六星市政」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純上午開記者會宣布今起將展開「六星市政168巡迴說明會」。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純上午開記者會宣布今起將展開「六星市政168巡迴說明會」。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純上午開記者會宣布今起將展開「六星市政168巡迴說明會」，也就是赴台中市各地舉辦168場的說明會，用行動座談讓市民知道未來的台中要往哪裡走。第一場由今晚屯區的太平的廣天宮開始，下一場則是清水，接著是山區和城區，這樣一直循環，讓大家瞭解她未來的施政願景。

2026九合一選舉

民進黨台中市議員今晨幾乎全體動員，集結在何欣純位在市區的「市政辦公室」，會後並一起呼口號，對何欣純提出的「六星市政」表示支持。

何欣純說，168中的「1」是指台中是一座「世界產業核心、生活首選之都」並以智慧和精密製造的都市，未來要升級、升格，就必須要扶植產業。而一座城市裡最寶貴的資產就是人，如何讓市民的生活能安全、安心很重要。

而六星是要讓社福、新創、區域發展大步走，讓台中市政比五星級多 1 顆星。其中，社福部分要做到全齡照顧，新創則是建造一個「 AI 創新基地」，同時成立青年局、「產業轉型升級創新中心」以及「AI 創新人才研習所」。

在區域發展上則是彌平縣市合併升格 16 年之後仍存在的城鄉落差，無論在交通建設、觀光規劃、產業發展，或文教資源配置上，都要讓每個行政區都能感受到進步與改變，打造欣欣向榮大台中。

民進黨台中市議員今晨幾乎全體動員，集結在何欣純位在市區的「市政辦公室」，會後並一起呼口號，對何欣純提出的「六星市政」表示支持。記者黃寅／攝影
民進黨台中市議員今晨幾乎全體動員，集結在何欣純位在市區的「市政辦公室」，會後並一起呼口號，對何欣純提出的「六星市政」表示支持。記者黃寅／攝影

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