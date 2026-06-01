獨／竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

民進黨新竹縣長提名可望本周拍板。據了解，民進黨中央明天將召開選舉對策委員會，討論2026地方選舉布局，黨內傾向徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若順利通過，最快本周三中執會正式核定，迎戰國民黨已提名的徐欣瑩。對此，鄭朝方無回應。

據了解，鄭朝方近年在竹北市政表現獲黨內高度肯定，不僅成功翻轉竹北市形象，也讓竹北成為全台最受矚目的縣轄市之一。黨內人士表示，隨著國民黨完成縣長提名、藍白陣營同步展開布局，民進黨也希望盡速確定主帥人選，提前啟動縣長及議員聯合作戰，帶動整體選情。

事實上，鄭朝方此次未參與民進黨竹北市長提名登記作業，即引發外界高度關注。地方政壇普遍認為，若鄭朝方不尋求連任竹北市長，最有可能的下一步就是挑戰新竹縣長，因此相關動向始終是各界關注焦點。

不過，鄭朝方對外始終未鬆口參選方向，日前國民黨新竹縣議員林禹佑宣布投入竹北市長選舉時，直接幫鄭朝方宣布參選縣長，鄭朝方隨即透過聲明表示，請林禹佑勿代表民進黨或他本人發布相關訊息，鄭當時強調，現階段最重要的工作仍是持續推動市政建設與市民服務，不希望外界過度臆測政治布局。

民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑今受訪時也透露，黨內新竹縣長提名預計6月就會有結果，鄭朝方擔任竹北市長3年多來，無論交通治理、公園建設、城市治安或兒童AI教育等面向，都獲得不少縣民肯定，未來黨中央將從整體選戰布局出發，推出最具競爭力的人選。

若鄭朝方最終獲中執會正式徵召，不僅象徵民進黨新竹縣長布局底定，也將牽動竹北市長接班規畫。由於竹北市人口已突破22萬人，是全台最大縣轄市與新竹縣最大票倉，市長人選向來被視為縣長選舉的重要延伸戰場。

鄭朝方2022年擊敗國民黨立委林為洲當選竹北市長，成為竹北首位民進黨籍市長，如今若轉戰縣長，也將讓2026新竹縣長選戰提前升溫。