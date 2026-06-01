影／成立競總黃國昌擔任何種角色？李四川：做事的人不會分黨派

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪北海岸時，媒體詢問他成立競選總部後，民眾黨主席黃國昌的「角色」？李說，做事的人不會分黨派，感謝民眾黨在黃國昌領導之下給他很多支持，他會跟黃合作，一起為新北市努力。

李四川今早8時前往金山區金包里慈護宮，參加媽祖文化祭開基二媽聖蹟尋根活動，10時轉往野柳保安宮參拜開漳聖王，都受到在場民眾的歡迎。

新北「藍白合」逐步推進，黃國昌日前表示，他參選新北市長的競選總部，6月6日起轉型為民眾黨6名議員參選人聯合競總及李四川後援會。

李四川今在保安宮接受訪問時，媒體記者詢問聯合競選總部立成立後，黃國昌在競總會擔任什麼角色？李說，做事的人不會分黨派，他感謝民眾黨在黃國昌的領導之下，給他很多的支持，他一定會跟黃合作，為新北市努力。

李四川也提及民眾黨認為已進入人工智能產業時代，對於電力的穩定，他跟民眾黨的理念是一樣，希望能夠恢復核電，也在呼籲他的競選對手能夠支持核電，讓台灣能夠真正進入到AI產業鏈鏈的國家，不用擔心缺電的問題。