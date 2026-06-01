幾成定局！ 苗栗縣議員席次維持不變 頭屋鄉民代表11席減至7席

地方選舉今年11月28日投票，苗栗縣5月底人口數出爐，依設算公式，區域議員36席選區分配席次維持不變，及頭屋鄉代表從11席減至7席幾成定局，不過，縣選舉委員會強調一切還是以中央選委會公告為准。

苗栗縣議會38席議員，其中山地原住民、平地原住民各1席，6個區域議員36席，目前第二選區銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉3席，第四選區竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉9席，下屆議員席次第二選區1席是否移至第四選區，此外，頭屋鄉人口數是否未達1萬人的門檻，備受政壇注目，也牽動選情。

縣政府統計排除第七選區平地原住民、第八選區山地原住民人口，區域議員選區人口51萬7222人，每席議員基本人口數1萬4367人，第二選區設算後所餘人口數7242人，第四選區餘數5369人，第二選區下屆應該會維持3席，第四選區9席不變。

此外，頭屋鄉5月底人口數9352人，低於1萬人的標準，根據地方制度法規定，下屆鄉民代表席次將從11席降至7席，縣選委會去年7月通過，決議維持原選區畫分，其中，頭屋、獅潭、北坑村第一選區3席，曲洞、飛鳳村第二選區，象山村第三選區，明德村第四選區，及鳴鳳村第五選區均1席，將沒有婦女保障名額。

縣選委會指出，縣議員選舉席次，必須由中央選委會審定後公告，至於鄉鎮市民代表席次，縣選委會將縣府及公所提報5月底人口數，由縣選委會開會審查，結果再呈報中央選委會公告。