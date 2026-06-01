快訊

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

聽新聞
0:00 / 0:00

幾成定局！ 苗栗縣議員席次維持不變 頭屋鄉民代表11席減至7席

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣下屆區域議員第二選區、第四選區席次維持不變，及頭屋鄉民代表從11席減至7席，依5月底的人口數設算幾成定局。本報資料照片
苗栗縣下屆區域議員第二選區、第四選區席次維持不變，及頭屋鄉民代表從11席減至7席，依5月底的人口數設算幾成定局。本報資料照片

地方選舉今年11月28日投票，苗栗縣5月底人口數出爐，依設算公式，區域議員36席選區分配席次維持不變，及頭屋鄉代表從11席減至7席幾成定局，不過，縣選舉委員會強調一切還是以中央選委會公告為准。

2026九合一選舉

苗栗縣議會38席議員，其中山地原住民、平地原住民各1席，6個區域議員36席，目前第二選區銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉3席，第四選區竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉9席，下屆議員席次第二選區1席是否移至第四選區，此外，頭屋鄉人口數是否未達1萬人的門檻，備受政壇注目，也牽動選情。

縣政府統計排除第七選區平地原住民、第八選區山地原住民人口，區域議員選區人口51萬7222人，每席議員基本人口數1萬4367人，第二選區設算後所餘人口數7242人，第四選區餘數5369人，第二選區下屆應該會維持3席，第四選區9席不變。

此外，頭屋鄉5月底人口數9352人，低於1萬人的標準，根據地方制度法規定，下屆鄉民代表席次將從11席降至7席，縣選委會去年7月通過，決議維持原選區畫分，其中，頭屋、獅潭、北坑村第一選區3席，曲洞、飛鳳村第二選區，象山村第三選區，明德村第四選區，及鳴鳳村第五選區均1席，將沒有婦女保障名額。

縣選委會指出，縣議員選舉席次，必須由中央選委會審定後公告，至於鄉鎮市民代表席次，縣選委會將縣府及公所提報5月底人口數，由縣選委會開會審查，結果再呈報中央選委會公告。

2026九合一選舉

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

苗栗銅鑼科學園區汙水專管海排 鍾東錦曝說服國科會的原因

新十字軍東征／內唐亞胡頻開戰 救政權也救自己

研華啟動傳承接班規劃

相關新聞

獨／竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

民進黨新竹縣長提名可望本周拍板。據了解，民進黨中央明天將召開選舉對策委員會，討論2026地方選舉布局，黨內傾向徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若順利通過，最快本周三中執會正式核定，迎戰國民黨已提名的徐欣瑩。對此，鄭朝方無回應。

民調輸近3成！綠營樂觀看待 吳沛憶曝沈伯洋：每天睡前都重訓

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名參選近3周，日前民調指出現任市長蔣萬安以58%支持度領先沈的30%，沈落後近3成，不過將接任民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶表示，沈過去是不分區基層尚未開發，現階段能有3成支持度是很大鼓勵，接下來陸戰量能會開到最強「沈現在每天都有重訓」，相信能成為這場選戰黑馬。

影／成立競總黃國昌擔任何種角色？李四川：做事的人不會分黨派

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪北海岸時，媒體詢問他成立競選總部後，民眾黨主席黃國昌的「角色」？李說，做事的人不會分黨派，感謝民眾黨在黃國昌領導之下給他很多支持，他會跟黃合作，一起為新北市努力。

黃仁勳掀AI浪潮！吳宗憲喊話：宜蘭拚「轉骨」科技巨浪中不缺席

輝達公司執行長黃仁勳最近再度到台灣拜訪高科技產業，停留天數比過往都長，顯示對台灣半導體產業的重視。宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表示，這股AI科技浪潮，帶動龐大商機與上下游產業，宜蘭縣必須有遠見、有作法，把握這次「科技轉骨」的機會。這是最急切要做的事，絕對不能讓宜蘭在這場科技巨浪中缺席。

人物側寫／為馬祖墊高文化自信 無畏地方雜音 王忠銘為大局延後交棒

2022年連江百里侯之爭上演藍營雙雄內戰，王忠銘以755票差距擊敗同樣公務體系出身的前地政局長曹爾元，2026是否再交手受矚目。王忠銘原本有只做一屆念頭，希望早日交棒，他說，考量大局穩定及縣政延續，傾聽內心聲音後決定拚連任，「從不考慮對手是誰，最大敵人是自己」。

翻轉被地理限制的離島 王忠銘：留住人才是解方

曾中斷二十年的高雄馬祖航線去年復航，今年五月起從每周一班增為兩班，連江縣長王忠銘接受專訪指出，馬高航線不只是交通建設，更是帶動觀光、經濟的重要命脈。他有一套翻轉離島限制的治理心法，先補強公共服務底盤，再打造文化品牌，用人才與科技接軌未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。