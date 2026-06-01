黃仁勳掀AI浪潮！吳宗憲喊話：宜蘭拚「轉骨」科技巨浪中不缺席

輝達公司執行長黃仁勳最近再度到台灣拜訪高科技產業，停留天數比過往都長，顯示對台灣半導體產業的重視。宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表示，這股AI科技浪潮，帶動龐大商機與上下游產業，宜蘭縣必須有遠見、有作法，把握這次「科技轉骨」的機會。這是最急切要做的事，絕對不能讓宜蘭在這場科技巨浪中缺席。

吳宗憲感謝縣長林姿妙團隊推動宜科招商奠定基礎，「宜科發展高科技產業是正在進行式」。以國內工控記憶體模組大廠「宜鼎國際股份有限公司」為例，自2018年進駐宜蘭科學園區成立研發製造中心後，業績一路攀升，今年更將啟動興建第三廠的規劃設計；此外，「立達國際電子」2400坪的新廠也在去年於宜科落成啟用，成功打造全球科技「智」造新基地。

貨物進出運輸的確是科技業考量投資的因素之一，宜蘭重視環保、文化與觀光，在既有深厚基礎下，獨特的優質環境，更能吸引科技人才到宜蘭。宜鼎國際創辦人李鐘亮是宜蘭人，思考設廠時，研發主管們都同意到宜蘭，因為宜蘭好山好水，且房價合理；同為宜蘭子弟的立達國際電子董事長王立民，也毅然把竹南產線遷移回鄉。

吳宗憲指出，這證實了「科技人才返鄉」、「高科技產業紮根」是宜蘭未來要走的新路。

吳宗憲表示，未來5到10年是宜蘭「轉骨」發展的關鍵期，為迎接AI科技產業的發展，掌握機會的腳步不能等；所以他在拜訪專家進行討論之後，提出爭取半導體供應鏈中「低汙染、高附加價值」的矽光子元件封裝測試產業進入宜科，希望帶動宜蘭產業升級、宜蘭子弟高薪就業。

吳宗憲說，宜蘭人勤奮樸實、認真努力，早年吳沙公開墾蘭陽平原，不畏艱難，後代子孫才能擁有這片美好的沃土；230年後的今天，正是迎接科技浪潮、翻轉宜蘭走新路的契機。

帶領宜蘭開創新格局，吳宗憲承諾未來若有機會承擔重任，將與縣政府計畫處、宜蘭工商發展投資策進會、縣政府工商旅遊處共同籌組「科技產業推動專案小組」，讓宜蘭也能成為發展AI科技產業鏈的一環，帶動就業與產業發展。