人物側寫／為馬祖墊高文化自信 無畏地方雜音 王忠銘為大局延後交棒

2022年連江百里侯之爭上演藍營雙雄內戰，王忠銘以755票差距擊敗同樣公務體系出身的前地政局長曹爾元，2026是否再交手受矚目。王忠銘原本有只做一屆念頭，希望早日交棒，他說，考量大局穩定及縣政延續，傾聽內心聲音後決定拚連任，「從不考慮對手是誰，最大敵人是自己」。

4年前選縣長時，王忠銘喊出只當一屆，鼓勵年輕人接棒承擔，提出「世代接力，幸福永續」願景。決定續拚連任，獲立委陳雪生支持，國民黨連江縣黨部也建請中央黨部徵召王投入2026一役。

爭取連任被攻擊「誠信」的雜音，王忠銘坦言，選不選曾陷入掙扎。他說，上台靠機會，下台靠智慧，若貿然交棒，恐讓許多政策無法延續，《論語》說「言必信、行必果」，他向師長、摯友請益，最後認為應從大局出發，而非只考量個人承諾。他強調，為馬祖培養人才是現在進行式，「用我的時間，去換取他的空間」。

68歲王忠銘公職生涯超過35年，從基層約僱人員一路做到縣長，經歷科員、科長、處長、副縣長等職務，一步一腳印走過行政體系每個職等。

近年馬祖國際藝術島辦得有聲有色，文化自信提升，橫在眼前挑戰，還有地方財政、產業缺工、酒廠轉型等考驗。財劃法修正後，馬祖面臨分配款不增反減、頓失中央各項補助，配合款比率提高等財政困境。馬祖酒廠二廠今年將完工，酒廠是重要金雞母，引進移工初步解決人力問題，未來投產後，還有經營、行銷等課題。

連江縣向來是藍軍天下，選戰核心不是藍綠對決而是藍營內戰，或地方宗族、派系競逐，地方選舉仰賴「同學、同鄉、同宗（宗族大姓）、同事、同血緣」的五同關係。地方小，人際關係錯綜難解，為選情增添變數。

人口僅1萬4千人的馬祖，像是一家小而美的公司，縣長角色是執行長，除追求公共利益最大化，掌舵者更要建立一套能讓人才留下、產業發展、青年敢成家的制度。

連江縣長王忠銘用濃濃福州口音談施政願景，他主政的馬祖重視文化治理，戰地遺跡重新被詮釋，讓外界重新認識這座島嶼的價值與魅力。記者林伯東／攝影

近年頗受好評的馬祖國際藝術島，將在地信仰、記憶轉化為藝術語彙，連江縣長王忠銘說，許多人感受到馬祖的文化自信提升了，邊陲小島蛻變成與世界對話的文化坐標。記者林伯東／攝影

連江縣長王忠銘直言，百姓安居樂業不能光靠認同感支撐，交通、生計、就學、就醫都是日常一環，如何強化發展韌性，仍是棘手考驗，他有一套翻轉離島限制的治理邏輯。記者林伯東／攝影