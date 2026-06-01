翻轉被地理限制的離島 王忠銘：留住人才是解方

曾中斷二十年的高雄馬祖航線去年復航，今年五月起從每周一班增為兩班，連江縣長王忠銘接受專訪指出，馬高航線不只是交通建設，更是帶動觀光、經濟的重要命脈。他有一套翻轉離島限制的治理心法，先補強公共服務底盤，再打造文化品牌，用人才與科技接軌未來。

連江縣由四鄉五島組成，島與島之間有海相隔，交通、醫療、公共服務受地理限制，治理難度高。王忠銘觀察，近年馬祖體質變好，文化自信提升，建設、品牌並進，「不會因為馬祖小，而把格局做小，因為小，更要走出去。」

兩岸議題是難以迴避的現實。馬祖距台灣114海浬，距大陸最近處7.4海浬，搭船到福州約20分鐘，到台灣要8小時，昔日戰地防線逐漸褪去硝煙，成為兩岸經貿、旅遊交流的前沿樞紐，特殊地理位置造就了她的優勢和劣勢。

王忠銘說，政治體制上必須跟著台灣走，馬祖人渴望有和平紅利與榮景。在兩岸夾縫中，太積極易碰觸紅線，太保守又難回應民眾期待，「進亦憂、退亦憂」。

談起施政主軸，王忠銘毫不猶豫地回答「人才很重要」。他說，馬祖最大挑戰是人口與人才流失，上任後推動離島特考與公務體系菁英培育，要把人才留在家鄉。

過往外地考生透過高普考進入馬祖服務，待滿年限便調回台灣，馬祖像「公務員訓練中心」，離島特考納入口試機制，認同感、適應性更好，兩屆錄取82人逾8成是馬祖人，僅4人離職，留任率拉高，王忠銘說「這批生力軍將是馬祖的希望」。

除留住人才，如何支持年輕家庭也是重點。馬祖近年推動育兒友善政策，公托零排隊，生育補助今年起調為第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎15萬元，正研議將人工生殖補助納入政策。

「你敢生，政府敢養。」王忠銘說，若能把養育成本降到最低，年輕人自然更願意留馬祖生活。

扶植青年創業方面，一次性補助可達100萬元，連續性計畫最高可補助270萬元，近年有青年投入高粱咖啡、金銀花產品、魚麵等特色產業，打進海外市場。

交通建設是王忠銘自認最有感的施政成果。高雄至馬祖航線停飛多年，去年縣府與航空公司協調後復飛，業者憂虧損，王忠銘承諾載客率不足7成由縣府補差額，去年旺季高雄－南竿雙向載客率都破9成，遠超過預期。

王忠銘說，高馬航線讓高雄、台南、屏東民眾前往馬祖更方便，家住南部官兵、公務員返鄉需求也能滿足，今年5月起增開班次，形成周五去、周一回的4天3夜模式，有助發展深度旅遊。

「觀光能藏富於民。」王忠銘認為馬祖不適合走大量觀光，發展生態、深度旅遊才能永續。馬祖面臨缺工、高齡化與醫療資源不足困境，長照、觀光與酒廠等產業缺人力，曾向中央爭取觀光產業移工，但未獲同意。

馬祖平均餘命87歲，堪稱長壽之島，醫療卻是馬祖人的痛。醫療資源有限，重症患者須透過直升機後送台北治療，縣府正設法與更多台灣大型醫院建立合作機制，採多元簽約方式補足缺口。

馬祖又被稱為凍齡之島，平均餘命87.1歲，如何讓長輩活躍老化，是施政一項考驗。記者林伯東／攝影

連江縣長王忠銘說，以往外界對馬祖印象不外乎是坑道、藍眼淚、高粱酒，近年形象逐漸從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」，地方主打生態、深度旅遊，瞄準高端客源，如何將觀光發展眼光放深放遠，錢慢慢賺，是擘畫觀光願景的一道挑戰。記者林伯東／攝影

王忠銘專訪時強調「馬祖人對家鄉的認同感奇高無比」，但百姓安居樂業條件，不能光靠認同感支撐，交通、生計、就學、就醫等需求，都是百姓日常一環。記者林伯東／攝影