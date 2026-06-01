拚有感施政 高虹安：非單一政策、而是讓民眾感受得到改變

新竹市長高虹安年底選戰拚連任，她接受本報專訪，強調任內積極處理交通壅塞等城市痛點，且推出的校園升級、育兒加碼、敬老愛心卡擴點等政策，都是市民每天感受得到的改變。

談到市民最在意、需要解決的問題是什麼？高虹安說，她認為，目前最需要優先處理的，還是交通改善和降低生活負擔這兩件事。新竹市是一座年輕、快速成長的科技城市，人口已經突破45.5萬人，科學園區每天也有大量跨縣市通勤人口。對很多市民來說，通勤負擔不只是單純交通問題，而是每天少了陪家人的時間、增加上下班壓力，也影響整體生活品質。

高虹安說，她上任後，市府很快成立交通改善小組，到現在已經召開36場跨局處和專家會議，針對關埔、慈雲路、公道五路、光復路等交通熱區逐一檢討。例如在關埔地區，我們用分段開通、逐步成網的方式，2024年優先開通關新路、慈濟路及慈祥路延伸段，去年再完成慈濟路北段銜接慈雲路及慈祥路延伸至公道五路段通車，近3年提前完成5條道路開通，逐步紓解關埔地區長期壅塞問題，這對當地居民來說，是等了很久的改變。

交通之外，育兒和居住壓力也是年輕家庭很深的負擔。高虹安說，新竹所得高，但托育、租屋、養育孩子的成本也高，所以市府從「願婚、敢生、樂養」出發，推動凍卵補助、育兒津貼加碼、到宅坐月子2.0、免費育兒指導，也持續擴大公共托育量能。過去全市公托量能只有49人，未來10處公托中心完成後，將提升到535人。

高虹安指出，居住方面，市府目前規畫與推動中的社會住宅已達2503戶，並朝8年4000戶目標前進，也提高青年租金補貼，希望讓年輕人願意留在新竹、敢在新竹成家。

談及上任至今市民最有感的政策？高虹安認為，依序是校園軟硬體升級、育兒照顧，以及敬老愛心卡升級。她上任後全力推動完善校園設施與學習環境，在運動與校舍建設方面，已投入逾24億元新建8校校舍，並編列16億元整建7校校舍，同步推動校園運動設施升級。針對學生運動環境，另投入1億5277萬元辦理富禮國中及虎林國中操場與運動場館整建工程，並編列超過5000萬元改善朝山國小、大庄國小及民富國小等共12處校園運動場館或球場、8校操場，提供學生更安全、舒適的運動空間，同時強化校園與社區資源共享，形塑健康多元的學習生態。

為推動數位教學，市府推動「班班有大屏」、「一師一載具」、「室室有Wi-Fi」，同步配合教育部「生生用平板」計畫，全面提升教與學的整體效能與競爭力，展現新竹市在科技教育領域的領先優勢。

閱讀推廣方面，市府積極設立社區共讀站，投入1665萬餘元升級6所學校社區共讀站，結合校園與社區資源，打造兼具閱讀、學習與交流功能的友善空間，鼓勵親子共讀與跨世代閱讀互動，培養孩子從小養成閱讀習慣，厚植城市文化底蘊，並透過多元閱讀活動與資源導入，進一步提升學生語文素養、學習動機與整體學習力。

其次是育兒政策，高虹安說，市府提高生育補助到每胎3萬元，育兒津貼今年3月起每月再加碼1000元，已經有超過1萬1600個家庭受惠。包括「生生喝鮮奶」、即將於今年下半年上路的營養午餐全面免費、到宅坐月子、凍卵補助、公托擴建、一區一定點臨托，都是希望讓爸媽少一點壓力，多一點安心。

再次是敬老愛心卡。過去敬老卡使用率不高，所以市府先提高便利性，再增加補助點數。市府領先全國首創敬老愛心卡可用於農會與藥局，並同步開放運動中心、台鐵、國道客運等用途，提高使用便利性。目前每月補助從600點提高到800點，今年也提升每月點數至1200點，並提升農會、藥局每月上限至300點，使用率從2023年的8%提升到超過40%，累積服務超過232萬人次，持卡率也達65歲以上人口的90%。很多長者反映，現在不只可以搭車，也能在藥局、農會使用，生活方便很多。

此外，市府也推出新竹通APP，上線不到一年下載突破22萬次，整合智慧停車、智慧防汛、交通事故線上申請等服務，讓市民少跑很多流程。市府也在維持財政紀律下推動建設，三年已償還83億元債務，人均負債從2萬2000元降到3729元。

高虹安說，她認為，最有感的不是單一政策，而是民眾開始感受到新竹正在往更方便、更安全、更宜居的方向，一步一步改變。