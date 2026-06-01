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飄火藥味 李四川點名抹黑 蘇巧慧：沒做過

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨出席樹鶯區座談會，與支持者親切互動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨出席樹鶯區座談會，與支持者親切互動。記者張策／攝影

新北選戰火花增多，國民黨市長參選人李四川昨嘆遭對手抹黑，要對手拿出證據，「老實人不該被欺負」，盼改變負面選氣。民進黨參選人蘇巧慧說，從來沒做攻擊對手行為，她飽受藍營側翼攻擊，連未見過面的曾祖父也被議論。

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李四川昨出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，對家人、購屋等事被放大檢視，李對選風感觸良深。他說，八年前侯友宜首次選市長遭蘇巧慧父親蘇貞昌抹黑，八年後對手用一樣方式，蘇巧慧指他家族涉及盜採砂石、竊占國土，「希望她拿出證據來」。

李也說，當公務員大半輩子，沒雄厚經費到處掛看板，履歷寫在新北二十九區，寫在道路與橋梁建設上，「選舉是選能力，不是選年紀」。樹林、鶯歌等區是蘇巧慧區域立委地盤，李四川強調，二十九區都是他的本命區，當選後會全力強化在地建設、解決市民需求。

蘇巧慧持續與議員參選人合體衝刺陸戰，昨至板橋區裕民街朝陽市場掃街，攤商、民眾喊「凍蒜」助陣，展現高人氣。

蘇表示，她從沒有做攻擊對手行為，她也受到藍營側翼攻擊，連未見過面的曾祖父都被議論，希望用正面論述來場君子之爭。

李四川連兩天在蘇的立委選區跑行程，蘇巧慧說，進步的新北是彩色的，新北二十九區都可以看見過去十年來，她和在地立委及議員共同努力成果，新北隊是最有創意、活力、執行力的戰隊。

蘇巧慧昨出席原住民族歲時祭儀，蘇以阿美族語博感情，還加入大會舞同樂。蘇說，身為阿美族的媳婦，理解族人需要，新北原住民超過六萬五千人，她當市長將打造對語言傳承、文化發展更友善環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨偕議員參選人到板橋朝陽市場掃街，婆媽熱情助陣。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨偕議員參選人到板橋朝陽市場掃街，婆媽熱情助陣。記者黃子騰／攝影

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