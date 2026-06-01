人物側寫／理工思維從政 歷經風暴更務實前行

在台灣政壇，新竹市長高虹安無疑是近年最受矚目的人物之一。從科技業的大數據專家跨入政壇，以「藍白合」之姿執掌科技城，短短三年歷經官司風暴與停職，這條從政之路，宛如一艘駛入巨浪的帆船，在一次次大浪拋起與落下的險境中學會調整風帆、繼續前行。

高虹安乘風破浪的底氣，源自骨子裡的理工基因。她談起踏入政治是偶然，並非出於政治野心，而是身為科技人看見體制缺陷後，油然而生想「除錯（ＤＥＢＵＧ）」的衝動。她將工程師重視數據、流程與效率的思維帶進市府，希望以理性治理打破傳統政治框架。

然而，治理城市不能只靠績效與數字，當政者更需要理解市民感受、展現溫度。高虹安將過去專案導向的「把事情做完」，深化為「把事情做好」的政治承擔，試圖用更深層的同理心，希望市府能成為市民信任、能為城市長遠發展負責的靠山。

在新竹市長任期第二年，高虹安面臨突如其來的官司停職考驗，成為她生命中最深刻的淬鍊。她有感「人在逆風裡，視野會變得更清晰」，家人的支持是她重要的避風港。這段經歷也讓她體會到，政壇的變革從非一蹴可幾，唯有堅持下去，才有重新站起來、改變體制的機會。

高虹安也引用童年讀物中的一句話形容自己：「逆風沒有讓我停下來，反而讓我學會飛得更高。」歷經司法風暴的洗禮後，她認為自己少了過去的鋒芒，多了沉穩與對市民託付的敬畏。

面對詭譎多變的政治態勢，高虹安認為，理工人的思維重視的是資源整合，站在人民立場思考，對新竹發展有利，就應跨黨派合作，而非陷入黨派偏見的內耗。如今的她更務實，想的是如何能把市政做更好，也像是一艘挺過驚濤駭浪的帆船在修補後，正全力駛向政治生命第二階段。