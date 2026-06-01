百里侯爭霸／高虹安拚有感施政 科技城營造安心宜居

新竹市長高虹安年底選戰拚連任，她接受本報專訪，強調任內積極處理交通壅塞等城市痛點，且推出的校園升級、育兒加碼、敬老愛心卡擴點等政策，都是市民每天感受得到的改變。新竹棒球場改善重啟「絕不會趕進度」，要把一座安全、合格且能安心比賽的球場還給市民。

高虹安指出，新竹市是快速成長的科技城市，但基礎建設長期跟不上發展速度，導致交通壅塞、托育與居住負擔沉重。為改善「科技人最痛」的交通問題，市府成立交通改善小組，已開卅六場專家會議，並提前完成關埔地區五條道路開通，壅塞逐步紓解。

「城市發展很快，生活品質也要跟得上，市民最在乎的，是每一天生活裡感受得到的幸福。」高虹安說，市府擴大公共托育量能，未來十處公托完成後，收托人數將從四十九人增至五百三十五人，並持續推動社會住宅、提高青年租金補貼。

教育建設方面，市府投入逾四十億元升級校舍與運動設施，新建、整建十五校校舍，改善多處操場與球場，同時推動「生生喝鮮奶」與免費營養午餐，打造更健康友善的校園環境。日前也拍板十月起將敬老愛心卡補助點數提高至每月一千兩百點，強化對長者與弱勢族群的照顧。

對於外界高度關注的新竹棒球場爭議，高虹安直言，當時的球場缺失確實影響球員職涯，也傷害球迷信任，市府堅持「安全優先、品質到位、依法究責」。改善工程預計今年下半年完成，高虹安也延攬前棒球國手林琨瀚擔任副市長緊盯改善進度，不會為了年底選舉，犧牲球員安全。

面對民進黨前立委莊競程參選新竹市長，還拋出普發一萬元政見「強攻」。高虹安強調財政紀律重要性，竹市今年初能普發五千元，是因三年來償還八十三億元債務，人均負債從二點二萬元大降至三七二九元，「若財政有餘裕，當然支持回饋市民，但反對沒有財政基礎的選舉支票。」

年底新竹市長選戰被外界形容是「科技人對科技人」，高虹安表示，市民要選的不是標籤，而是真正需要的是有執行力、能把政策落實到生活裡的市長。她希望延續第一任施政成果，讓新竹從「厲害的科技城」蛻變為「住得安心的宜居城市」。