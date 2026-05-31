何元楷獲提名、陶威中爭報准 白珮茹酸「藍白合玩假的」：別讓民進黨躺著選

新北市議員汐止、金山和萬里選區，國民黨初選民調第1名蕭敬嚴退選，第2名何元楷獲提名，第3名的陶威中爭取報准參選。爭取連任的市議員白珮茹今天說，新北「藍白合」已有3名參選人，沒有第4人參選空間，否則就是讓民進黨躺著選。

台北縣2010年升格為新北市後，汐金萬選區應選4席市議員，前4屆都是國民黨2席、民進黨2席。2026市議員選舉，國民黨除了提名白珮茹爭取連任，中央黨部前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中，爭取原議員廖先翔轉任立委後空出的席次。

蕭敬嚴被人檢舉違反黨紀案，國民黨考紀會在新北市黨部4月13日晚間辦理初選民調前，公布同意新北市黨部對蕭處停權1年處分，導致蕭參加初選資料出現疑義。

市黨部4月16公布民調結果，名次依序是蕭敬嚴、何元楷和陶威中。蕭宣布勝出，但何認為蕭無權獲提名，也宣布勝選。兩人針鋒相對，風波延燒一天後，蕭敬嚴宣布退出提名、不參選議員，黨內風暴才告暫歇。

何元楷主張蕭退選後應由他出線，但陶威中認為初選生變，不能用「遞補」的方式解決。新北市黨部提名小組5月28日開會後，決定提報何參選。陶認為藍營在汐金萬有3席議員的空間，爭取報准參選。

白珮茹說，提名人選確定之後，事情就應該告一段落，趕快落幕，不要再多來一個「報准」。這是很嚴肅的事情，提名定案就要很清楚的把那一刀畫下去，不要再有不清不楚的空間。現在已經幾月了，這種事情（提名）還搞不定，真得不曉得市黨部在玩什麼？

白珮茹認為，3席的空間就是國民黨2席和民眾黨1席，藍白合是玩假的嗎？你們沒有把陳語倢當一回事，當空氣？，你們藍白合是玩假的嗎？她說，她不是對陶威中有意見，而是演變成這樣的提名制度很可怕，「會被人家笑」。

白珮茹說，汐金萬選區藍營的盤就是這樣，從頭到尾都是2席。她和何元楷、陳語倢都已經和國民黨新北市長參選人合拍競選宣傳照了，藍白合已經有3人參選，如果再同意報准參選，等於有4個人要選，民進黨那2席就躺著選就好了。