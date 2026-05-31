「得鳳山者得高雄！」柯志恩自許從砲灰變砲彈 盼大家為她催票

國民黨高雄市黨部今天下午舉辦鳳山區黨員座談會，高雄市長參選人、立委柯志恩不諱言上次參選市長幾乎可算「砲灰」，但她認為「砲灰也可能變砲彈」、「得鳳山者得高雄市」，希望以後讓鳳山增加能見度，推動捷運青線進入鳳山車站、加速中崙產業園區發展。

國民黨鳳山區黨員座談暨市長議員參選同志介紹會今天下午在和樂餐廳登場，現場湧入近千名基層黨員。立委柯志恩與李雅靜、劉德林、鄭安秝、鍾易仲及陳奕蓁等5名議員參選人上台陳述參選理念，黨主席鄭麗文也到場與黨員互動。

柯志恩憶及4年前，她拿一卡皮箱就來高雄參選，第一場鳳山見面會讓她記憶猶新，當她在龍成宮看見階梯上滿滿人潮時內心無比感動，雖然是砲灰也可能成為砲彈，所以她也許願深耕高雄，繼續跟大家站在一起。

柯志恩提及2018年韓國瑜在鳳山贏3萬多票，但她有愧鄉親，輸了2萬多票，全國大選藍加白贏了1萬4千票。她認為，若國民黨團結可以贏，「得鳳山者得高雄市」，所以一定要特別拜託鳳山鄉親支持她，她非常需要大家為她催票，催出沒有投票的人及北漂年輕人。

柯志恩說，鳳山是高雄最大的行政區，也是最具指標性的行政區，但大家說到高雄、台積電或亞灣都沒有談及鳳山，未來會加強鳳山建設。

柯強調，她沒有包袱、沒有派系，從美濃大峽谷到大樹和山光電板，所有弊案都沒有任何的包袱，高雄需要跟進新的世界潮流，但不需要新潮流；「政治讓我們撕裂嚴重，不過政治是一時的」，呼籲支持者不要跟別人起爭執，也要理性告訴大家，陳其邁做得不錯，但接棒者不一定要民進黨的人。