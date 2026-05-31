沈伯洋當選就捐百萬掀熱議 秦慧珠擔心賭注被檢舉幫他「期約賄選」

國民黨北市議員秦慧珠前天喊出，如果民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，她要捐100萬元給社會局，引起熱議。秦今表示，這個賭注至少達到兩大功能，她接下來可能要擔心的，是否會有人去檢舉她幫沈伯洋「期約賄選」。

議員秦慧珠今在臉書指出，5月29日她在北市議會市政總質詢說出「我認為沈伯洋是歴屆最差的民進黨市長候選人，他選不上台北市長，如果他當選，我捐100萬元給台北市社會局，做救死扶傷急難救助！」這段話立刻引起很多討論和後續效應。

秦慧珠說，有人直接、間接提出很多建議，「妳這樣說ㄧ定會有很多社會局義工幫沈伯洋拉票，對蔣有危險，選票會慢慢流到沈那裡，妳應該說，蔣萬安當選，妳捐30萬元給社會局」、「妳應該說，蔣萬安當選，妳捐10萬元給社會局，再拿出20萬元買雞排請大家吃。」

她也提到，有人說「妳對蔣萬安的選情不能太自滿及掉以輕心，蔣有很多硬仗要打，民進黨很會奧步，妳要趕快收回這句話」、「妳在變相幫沈伯洋當選，思考不周，不要再說了」、「妳在害蔣萬安！有人說，會努力幫我實現我的願望...」這些討論早在她預料之中。

秦慧珠直言，她於近幾周準備總質詢時，「蔣萬安vs沈伯洋」誰更適合做下屆台北市長，本來就是她想討論的題目之一，也是市民乃至國人關心的。但要不要說出「100萬元賭注」，她斟酌了許久，最後決定說。

對於記者問為什麼，秦慧珠說，她在評論沈伯洋的論述中，有什麼不對的嗎？記者說，是沒有什麼不對，但就是「賭很大」；秦則回應，「不這麼說，你們會報導嗎？會注意到沈伯洋有多麼差，離蔣萬安拿到『李光耀世界城市獎』有多麼遠，民進黨提名沈伯洋有多麼扯嗎？」

秦慧珠說，至於大家的建議如蔣萬安當選她捐30萬元給社會局，或蔣萬安當選她捐10萬元給社會局、拿20萬元買雞排請大家吃，如果她真這麽說，立刻會有青鳥群起飛出，「檢舉我幫蔣萬安『期約賄選』，檢調單位搞不好立馬成立『他』字案調查。」

她認為，這個「100萬元賭注」至少達到兩大功能，一是讓大家知道沈伯洋是不適格的市長候選人，二是讓認為蔣萬安躺著也能當選的支持者開始擔心，沈伯洋會侵蝕蔣萬安的選票，民進黨會出奧步。是否有人會去檢舉她幫沈伯洋「期約賄選」，可能是她接下來要擔心的。