彰化縣長成4人混戰？蔡壁如掛看板要選縣長 藍營參選人魏平政：只能努力衝

民眾黨中央委員蔡壁如表態參選彰化縣長，但民眾黨彰化縣黨部表示，已明確向黨中央提出建議，現階段不建議民眾黨投入彰化縣長選戰。由於先前藍白合有共識，國民黨彰化縣長提名參選人魏平政說，對於蔡也想參選，也只能黨對黨去協商，他只能努力衝，端出政策牛肉讓大家有感。

蔡壁如已在彰化市掛出選舉看板，並表示已在共識營上就有當面跟黨主席黃國昌和前主席柯文哲表達選彰化縣長的意願，秘書長也有接下她的意願書，當場允諾會評估，將進入選決會討論。

黨主席黃國昌今天在桃園受訪時說，已請彰化縣黨部評估，全案再交由選舉決策委員會討論。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭已明確向黨中央建議，現階段不建議民眾黨投入彰化縣長選戰，因基層實力尚未穩固前倉促投入縣長選舉，未必有利於民眾黨在彰化的長遠布局。

彰化縣長選情，目前除了民進黨提名立委陳素月參選，還有前彰化市長邱建富近日也再表示爭取參選縣長，而國民黨由前考紀會主委魏平政參選，再加上民眾黨蔡壁如，4人可說是一場混戰。

對於蔡壁如爭取參選彰化縣長，魏平政說，藍白合才能贏民進黨，但這也是黨對黨要去協商，不是他能夠左右，他能做的就是努力衝，努力讓縣民認識他，並端出好的政策牛肉，讓大家有感。

陳素月則說，想選舉是每個人的自由，對於蔡壁如想參選，予以尊重，候選人要想的是參選的目的是什麼，能為彰化做什麼？

而對於同黨的前彰化市長邱建富近日也表達「他準備好了」，他最想選彰化縣長，陳素月則說「民眾心中自有一把尺，會做出最好的選擇。」，並強調，邱建富有參加黨內初選民調，最後的結果是由她勝出，現在邱建富若還提要參選，「並沒有正當性」，畢竟這已經過黨內民主機制，應該尊重，政黨提名也只能一個。

邱建富說，他還在評估自己要不要選彰化縣長，所以對其他人要不要參選他目前無法回應。

蔡壁如的選舉看板也已出現在彰化市，不過沒有民眾黨的字樣，只以後援會名義掛看板。記者林宛諭／攝影