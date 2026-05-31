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彰化選情混亂…學者指「她」贏面較大 魏平政、蔡壁如為立委補選暖身？

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
彰化縣在國民黨籍縣長王惠美執政兩屆後，將迎來新人選，但過去彰化縣長即有「藍兩屆、綠一屆」的傳統，因此民進黨推派的立委陳素月被認為贏面很大。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣在國民黨籍縣長王惠美執政兩屆後，將迎來新人選，但過去彰化縣長即有「藍兩屆、綠一屆」的傳統，因此民進黨推派的立委陳素月被認為贏面很大。資料照／記者林宛諭攝影

「綠委陳素月勝選機會高，藍營參選人魏平政目標是在補選！」針對2026年彰化縣長選情，學者劉兆隆受訪時指出，魏平政知名度低、較無派系支持，若藍白選票團結有機會一搏，但前白委蔡壁如突宣布參選，讓選情有變數；學者莊伯仲受訪時則說，藍白若都有人參選必敗，很多在地民眾認為，魏平政與蔡壁如都是為了立委補選暖身。

2026九合一選舉

彰化縣在國民黨籍縣長王惠美執政兩屆後，將迎來新人選，但過去彰化縣長即有「藍兩屆、綠一屆」的傳統，因此民進黨推派的立委陳素月被認為贏面很大，但黨內有前彰化縣長邱建富對初選結果不滿，恐脫黨參選，讓選情生出變數；藍白方面，立委謝衣鳯因家族因素無法參選，國民黨改徵召律師魏平政參選，但這讓民眾黨前立委蔡壁如也想參選，讓彰化選情顯得相當混亂。

魏平政催票率有限

彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時表示，如果綠營沒有分裂的話，陳素月勝選的機會很大，彰化傳統的綠營選票約有40%、藍營60%，至於有沒有分裂的關鍵則要看曾參與黨內民調評比的前彰化市長邱建富，他近日表態自己「準備好了」，有可能參選彰化縣長，若他參選的話就還有變數。

劉兆隆分析，國民黨傳統雖有6成選票，但黨中央提名的律師魏平政因知名度低、缺少派系背景，能否將這些票催出也有問號，且也有很多人認為，魏平政的主力不見得是在此次縣長選舉，而是陳素月當選後的立委補選。民眾黨的蔡壁如則因為全國知名度高、藍營提名人選較弱，因此希望能作為促成彰化藍白合的「母雞」，目前也躍躍欲試。

謝家態度仍不明

至於原本要參選彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯，劉兆隆認為，由於謝家對於守住議長仍勢在必得，因此反對謝衣鳯出來選縣長，但目前謝家主要領導者謝新隆、謝新興與鄭汝芬態度仍不明，是否會轉而支持魏平政還有待觀察。另外，也可以觀察屆時會有哪些在地金主要支持魏平政或蔡壁如，但目前彰化選情仍處於混沌不明的狀態。

文化大學新聞系教授莊伯仲受訪時則表示，若魏平政與蔡壁如都參選，藍白分裂下肯定綠營得利，但因為採用協調的話，雙方互不相讓的機會很高，若屆時要整合可採用民調。不過莊伯仲也說，民眾黨中央目前對於蔡壁如參選多持否定態度，且民眾黨地方黨部已明確建議不要參與縣長選戰，是否只是她一廂情願？還有待觀察。

針對2026年彰化縣長選情，學者分析指出，目前綠與藍白的變數仍相當多，但綠委陳素月的贏面較高。左起陳素月、邱建富、魏平政、蔡壁如與謝衣鳯。（中央社示意圖）
針對2026年彰化縣長選情，學者分析指出，目前綠與藍白的變數仍相當多，但綠委陳素月的贏面較高。左起陳素月、邱建富、魏平政、蔡壁如與謝衣鳯。（中央社示意圖）

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