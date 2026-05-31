蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）國民黨初選引發內訌，初選第1名的蕭敬嚴退出提名，初選第2名的何元楷已被拉入加入市黨部「新北市議員提名同志」群組，可望出線。初選第3名的陶威中今天表示，將爭取報准參選，加入戰局。

台北縣2010年升格為新北市後，汐金萬選區應選4席市議員，連續4屆都是國民黨2席、民進黨2席，平分秋色。

原國民黨新北市議員廖先翔2024年轉戰立委成功，2026議員選戰，除提名現任議員白珮茹爭取連任，廖空出的議員缺額，市黨部在4月13日至15日晚間辦理民調決定人選，中央黨部前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中「3搶1」。

蕭敬嚴被人檢舉違反黨紀案，中央黨部考紀會在4月13日初選民調前，公布同意新北黨部對蕭處停權1年處分，導致蕭參加初選資料出現疑義。市黨部認為處分尚未有最終結果前，蕭仍有參加初選資格。

新北市黨部4月16公布民調結果，名次依序是蕭敬嚴、何元楷和陶威中。蕭敬嚴是第1名，自然宣布勝出，但何也發出勝選聲明，因為他認為蕭無權獲提名，隔天並有20名多立委在立法院，表態支持何元楷。

新北市議員汐金萬選區初選提名人選鬧雙包，蕭敬嚴與何元楷針鋒相對。最後由蕭宣布退出提名、不參選議員畫下句點。只是紛爭並未落幕，因為何元楷主張理當由他出線，但陶威中認為初選格局生變，不能用「遞補」的方式解決。

國民黨新北市黨部提名小組5月28日開會後，決定提報由何元楷代表國民黨，在汐金萬選區參選新北市議員。

何元楷今天表示，5月29日他已被邀請加入國民黨新北市黨部「新北市議員提名同志」群組，正式加入代表國民黨參選人的團隊，他會全心全力守住這個席次。

陶威中對於國民黨外地選區立委和不分區立委，過度介入汐金萬議員提名有所質疑，指他們並沒有很深入了解選區生態。他還認為在這個選區，藍軍有3席的空間，應該給他報准參選的機會。

陶威中指出，汐金萬議員選舉，過去國民黨就有報准參選的機制，有前例可循。報准參選的同志也有成功當選的例子，立委廖先翔的父親廖正良，最早就是以報准參選模式，當選台北縣議員。