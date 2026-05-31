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藍白共推竹北市長未定 靳邦忠：竹北不是民眾黨政治殖民地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學科法所兼任助理教授靳邦忠批，竹北不是政黨高層布局的棋子，更不是民眾黨的政治殖民地。記者黃羿馨／攝影
清華大學科法所兼任助理教授靳邦忠批，竹北不是政黨高層布局的棋子，更不是民眾黨的政治殖民地。記者黃羿馨／攝影

藍白共推新竹縣竹北市長人選尚未拍板，民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，民眾黨在竹北支持度高，將推最強人選參戰，「不可能一直等國民黨」。此話引發地方反彈，清華大學科法所兼任助理教授靳邦忠批，竹北不是政黨高層布局的棋子，更不是民眾黨的政治殖民地。

2026九合一選舉

靳邦忠表示，竹北是新竹縣的首府，也是全國最具發展潛力的科技城市，無論在經濟實力、人口成長、教育水準及城市競爭力方面，堪稱全國首善之區，面對人口快速增加帶來的交通壅塞、公共建設不足、教育資源短缺、青年居住正義及都市治理等問題，市民真正關心的是誰有能力解決問題，而不是誰獲得政黨高層背書。

靳邦忠直言，從近期政治氛圍來看，藍白合已逐漸變成「民眾黨主導、國民黨配合」的模式。如果最後連竹北市長人選都由民眾黨高層拍板定案，對於長期支持在野陣營的選民而言，恐怕很難接受，「我們現在選的是竹北市長，不是在替哪一位政治人物安排下一步布局。」

靳邦忠認為，無論藍白是否合作，都應該回到民主政治最基本的原則，由候選人提出願景、接受檢驗，讓市民作出選擇，而不是由政黨高層先決定人選，再要求地方走個形式流程，以在野團結的口號，為特定候選人謀求出路背書。

靳邦忠表示，竹北高知識水平的年輕人口已蔚為主流，對於政黨之間的口水結盟厭惡至極。竹北市民真正關心的從來不是哪個政黨先出線，而是誰真正了解竹北、誰有能力帶領竹北。

靳邦忠表示，他尊重各政黨提名機制，也尊重地方各界期待，但竹北市民值得擁有更多選擇，也值得看到更多優秀人才投入競爭。民主政治的價值在於競爭與選擇，而不是事先由少數政治人物代替23萬市民安排與指定。

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