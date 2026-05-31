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「張凌赫挑戰萬安侯」只是八卦？專家分析北市選情：若沈只用原本專長會和市民有距離

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
2026年選舉，最新民調顯示民進黨徵召的沈伯洋，大幅落後國民黨籍的現任市長蔣萬安。TVBS民調中心五月最新數據顯示，蔣萬安支持度58%，沈伯洋只有30%。政治傳播專家指出，儘管如此，千萬不要因為民調數據就小看沈伯洋。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
2026年選舉，最新民調顯示民進黨徵召的沈伯洋，大幅落後國民黨籍的現任市長蔣萬安。TVBS民調中心五月最新數據顯示，蔣萬安支持度58%，沈伯洋只有30%。政治傳播專家指出，儘管如此，千萬不要因為民調數據就小看沈伯洋。聯合報資料照，記者曾原信／攝影

2026年選舉，最新民調顯示民進黨徵召的沈伯洋，大幅落後國民黨籍的現任市長蔣萬安。TVBS民調中心五月最新數據顯示，蔣萬安支持度58%，沈伯洋只有30%。政治傳播專家指出，儘管如此，千萬不要因為民調數據就小看沈伯洋。

2026九合一選舉

《看人間》節目指出，台北市的政治結構很微妙。2022年台北市長選舉，投票率 67.7%，國民黨提名的蔣萬安拿下了575,590票、得票率42.29%，民進黨提名的陳時中獲得434,558 票、得票率31.93%，民眾黨黃珊珊獲得342,141 票、得票率25.14%。表面看起來蔣萬安只拿到四成多，但那是在「三腳督」格局下勝出，如果把藍營與白營選民的流向放在一起看，民進黨要在台北單挑勝出，絕對不是靠基本盤自然發酵就可以完成的事。

主持人賴祥蔚、莊伯仲兩位教授在《聚論壇》專欄補充提到，再參考同月稍早新台灣國策智庫發表的民調，蔣萬安支持度為52.9%，沈伯洋為 29.7%，兩人差距高達了23.2 個百分點；蔣萬安的欣賞度 57.5%、施政滿意度為58.8%，沈伯洋的欣賞度則只有36.2%。不同機構的民調數據差不多，可見具有統計學上的同時效度。

文化大學新聞系教授莊伯仲說，這代表如果沈伯洋照著傳統的選戰 SOP競選，每天跑攤、批評市政、拍影片，可能只能在蔣萬安的主場裡，當一位努力的挑戰者。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，所以民進黨徵召沈伯洋，出奇招：既然正面攻城不容易，那就改用奇招去打輿論戰、網路聲量戰、心理戰。沈伯洋的任務，不是一開始就討論蔣萬安市長的市政，而是什麼都談，重點在於掌握主導議題設定的權力，主動在對手沒有料想到的地方出招，讓蔣萬安被動回防。

兩位教授在共同主持的《看人間》分析，最近圍繞著沈伯洋的話題包括了「洗碗」、「換髮型」、陸劇《逐玉》明星臉。這些話題當然都跟市政無關，但是已經引起熱烈討論。先讓網路關注沈伯洋，起碼聲量沒有輸。洗碗不會直接改善市政，換髮型也不會讓市容改善，「張凌赫挑戰萬安侯」更只是八卦。但是選舉不只是測驗行政學的選擇題，更是一場關於「發現這個人存在、能讓你感受好些」的心理測驗。

莊伯仲指出，沈伯洋原本的專業形象非常鮮明，他是法律、犯罪學、資訊戰、認知作戰與國安論述的專家，具有博士學位，是副教授。這種形象放在立法院或是國安議題上，很有辨識度；但是放到台北市長選舉，就會出現一個問題：市民每天煩惱的，不是這些。沈伯洋如果只用原本專長競選，很容易離市民有點遠。

有人可能問：先前台北市長陳水扁、馬英九，不也是法律專業嗎？這二位在參選市長前的問政，已有全方位歷練，陳水扁立院質詢無所不包，志在市長更是人盡皆知，而當年的馬英九受國民黨重點栽培，也當過具有全方位視野的研考會主委。相較之下，沈伯洋從政經歷主要只有這屆不分區立委。

沈伯洋的強項，在於對網路輿情與聲量已有掌握，不足之處是先前沒有太多時間暖身就投入市長選舉。相較之下，蔣萬安強項是民調、施政滿意度都高，破口是現任者最怕被挑戰者定義戰場。沈伯洋如果每天丟一個新題目，蔣萬安若每天跟著轉，就會從市長變成應答者，蔣萬安如果在議題上被沈伯洋牽制，不只會綁住全省助選的爆發力，如果一不小心被對手的奇招打亂陣腳，選得不好看就算輸。

聚傳媒

2026九合一選舉 北市 蔣萬安 沈伯洋 民調 台北市長

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