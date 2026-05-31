蔡壁如看板已掛上 民眾黨縣黨部：不建議民眾黨投入彰化縣長選戰

民眾黨中央委員蔡壁如表態參選彰化縣長，並已在彰化市掛出選舉看板，不過黨主席黃國昌今天在桃園受訪時說，已請彰化縣黨部評估，全案再交由選舉決策委員會討論，彰化縣黨部表示，已明確向黨中央提出建議，現階段不建議民眾黨投入彰化縣長選戰。

民眾黨主席黃國昌今天在桃園受訪表示，已知道蔡壁如有意參選，並請彰化縣黨部評估，結果已出爐，全案交由選舉決策委員會討論。

柯文哲也說，他現在沒有負責黨務了，蔡壁如要互動的對象應該是選舉決策委員會、黨主席黃國昌跟秘書長周榆修，結果是在樓下跟記者講完話就跑了，中央委員會也沒有來參加。

不過蔡壁如今天回應媒體詢問時表示，「柯主席記錯了」，她在共識營上就有當面跟兩位主席表達選彰化縣長的意願，當時秘書長也有接下她的意願書，當場允諾會評估，將進入選決會討論。

蔡壁如說，當天她跟周榆修在中央黨部1樓面對記者，有強調對於選縣長她會依黨的制度走，後來周榆修也引導她到3樓黨部，有說「選決會討論，有結果再進中央委員會表決」。

蔡壁如的選舉看板也已出現在彰化市，並寫著「團結合作，守住彰化」，蔡壁如說，只是個人宣傳，看板還沒有民眾黨的字樣。

民眾黨彰化縣黨部表示，縣黨部主委温宗諭正代表中華民國前往日內瓦參加國際勞工會議，針對蔡壁如爭取彰化縣長提名，日前已明確向黨中央提出建議，現階段不建議民眾黨投入彰化縣長選戰。

温宗諭認為，若在基層實力尚未穩固前倉促投入縣長選舉，未必有利於民眾黨在彰化的長遠布局。對彰化縣黨部而言，當前最重要的任務仍是深化基層經營、擴大地方組織、培養更多優秀人才投入公共事務。

温宗諭強調，任何同志對黨務發展、選舉策略或提名方向有不同意見，都應優先透過黨內機制充分討論，凝聚共識後再對外說明。若長期透過媒體隔空喊話，不僅無助於內部團結，也容易讓外界有見縫插針、刻意操作的空間，最終受傷的只會是整體團隊。