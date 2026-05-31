影／藍批親子同行卡錦上添花、疊床架屋 沈伯洋：刺激整體文化發展

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席2026愛天使愛心園遊會，黨籍立委張雅琳及北市議員林亮君、王閔生、陳賢蔚等人陪同參訪。媒體聯訪時被問到「親子同行卡」政見是錦上添花、疊床架屋的政策，沈伯洋表示，他介紹親子同行卡時特別強調這將是生態系系列一環，不是單點補助或像OK繃般的補助，它最主要是要刺激整個文化發展的可能。

沈伯洋昨拋出「台北市親子同行卡」政見，藍營批評是錦上添花，也與現行中央、地方政策重疊，明顯是「疊床架屋」。沈伯洋今天表示，每一個政策目的都不一樣，沒有疊床架屋問題，並舉例育兒津貼、生育補助，一定不會說是疊床架屋。他舉例地方獨立書店可去跟市府申請親子同行的認證，一旦認證就可在社區辦活動，大家也可就近參加，這才是可以真正來創造消費力的方式，親子同行卡的目的是要創造一個生態系，讓誘因出現，讓地方的文化活動出現，這才是目標。

沈伯洋強調，每一個政策目的都不一樣，親子同行卡不是單單的讓親子可同行、友善育兒環境，還包含文化提升。它是一個多點、一個生態系的政策，而且所有政策目的都沒有疊床架屋的問題；他舉例育兒津貼、生育補助，也一定不會說是疊床架屋。

民進黨提名台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」，和民眾合影。記者邱德祥／攝影