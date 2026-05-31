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影／阿伯贏了！柯文哲戰鬥陀螺擊敗年輕人 他癱坐地上現場驚呼連連

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲昨天和年輕人對戰戰鬥陀螺。圖／劉芩妤提供
民眾黨創黨主席柯文哲昨天和年輕人對戰戰鬥陀螺。圖／劉芩妤提供

民眾黨創黨主席柯文哲昨天到台中市陪同西屯區市議員參選人劉芩妤掃街造勢，晚間他參加「大慈大盃」戰鬥陀螺比賽的鏡頭今天曝光。現場他順利贏了一局，和他對戰的年輕人為此跌坐在地上，引起一陣歡呼。

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柯文哲在比賽中雖戴著口罩，但顯得很專注，贏了一局後看似心情頗佳。等大家歡呼過後，他把玩具放下，隨即和大家揮揮手即離去。

劉芩妤說，柯文哲昨晚和她到逢甲，柯親自付費報名參加戰鬥陀螺比賽。比賽現場約有100人參與，年紀最小的參賽者只有6歲，柯文哲則成為全場年紀最大的參賽者。

她說，柯文哲首次參賽即對上資深玩家，沒想到一出手就順利取得勝利，現場瞬間響起歡呼聲，也成為當天行程中最輕鬆、有趣的一幕。

劉芩妤說，西屯有傳統市場也有年輕商圈；有公共議題，也有親子與休閒需求。希望能透過不同形式的活動，讓政治交流更貼近生活，也讓更多人願意關心地方發展。她說，自己未來仍會持續走訪西屯各地，傾聽民眾需求，將交通、育兒、青年、高齡與城市服務等議題，轉化為可以落實、檢驗的具體行動。

民眾黨創黨主席柯文哲昨天和年輕人對戰戰鬥陀螺。圖／劉芩妤提供
民眾黨創黨主席柯文哲昨天和年輕人對戰戰鬥陀螺。圖／劉芩妤提供

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