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沈伯洋談無障礙共融願景 拋紐約設計是台北前進方向

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」，會前接受聯訪。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」，會前接受聯訪。記者邱德祥／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋搶攻親子票，繼昨天拋出「台北市親子同行卡」政見，今天再出席2026愛天使愛心園遊會，被問及其他促進共融的政策，他認為所有場館、遊樂空間都能讓無障礙者輕鬆地使用，才是目標，並舉例紐約設計，也是台北要前進的方向。

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沈伯洋被問及從立法院的適應運動場地、關渡宮的無障礙空間到今天的園遊會，還有其他促進共融的政策？他說，上次在關渡宮也有輪椅使用者提到現在無障礙空間設計，自己之前也提醒通學路300到500公尺內部安全，是否能夠讓綠色人行道能夠延續，這跟他在立法院提到的場地、適應相關。

他說，不能只是單單認為一個區需要一個適應場館，而是所有場館、遊樂空間，都能讓無障礙者能夠輕鬆地使用，這才是我們的目標。

至於平常如何以身教或言教來教導愛女「麻糬」和不同族群一起共融？沈伯洋說，現在有夢公園等設施，小孩也都會看到其他人在使用這些設施。他也提及有的遊樂區域，不僅能讓無障礙者輕鬆地使用，還設計成一般使用者能協助他一起；去協助他時，會更有同理心，更了解為什麼必須要做這樣的設計。

沈伯洋相信，這樣的親子設施也是台北以後的目標，也舉例紐約州今年3月也有提出設計。這是世界的潮流，也是台北要前進的方向。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」。記者邱德祥／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」，和民眾合影。記者邱德祥／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席「2026愛天使愛心園遊會」，和民眾合影。記者邱德祥／攝影

沈伯洋 紐約 台北 2026九合一選舉 台北市選舉

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