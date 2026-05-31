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李四川樹林座談會批抹黑選風 提敬老卡、鐵路地下化

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左三）今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左三）今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名支持者到場，頻頻高喊「李四川凍蒜」、「做事的人李四川」，進出場期間不少民眾爭相握手、拍照，花費不少時間與支持者互動。李四川致詞時除細數自身公務生涯，也批評選舉抹黑文化，並拋出敬老卡擴大使用及推動樹林、鶯歌鐵路地下化等政策主張。

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李四川上午抵達樹林東昇活動中心時，現場約200名支持者早已到場等候，不少人高舉手機拍照，頻頻高喊「李四川凍蒜」、「做事的人李四川」等口號，氣氛熱烈。李四川進場後一路與支持者握手、寒暄，不少民眾主動要求合影，短短一段進場動線走了許久；活動結束後，也有大批支持者圍上前拍照、加油打氣，現場互動熱絡。

李四川表示，自己從基層公務員做起，40多年來都依規定上班、領薪水、申報及繳稅，面對近來選戰攻防，感嘆這三個月才真正體會選舉文化。他說，自己從未批評對手及其家人，但卻遭指控涉及盜採砂石、竊占國土等爭議，希望相關指控提出具體證據。

李四川指出，自己出生於小琉球，靠雙手一步一腳印打拚至今，認為社會不應讓老實人受到欺負，也希望藉由這次選舉改變不良選風。

談及政見，李四川表示，現行敬老卡點數雖已由480點提高至600點，但許多偏遠地區長者反映搭乘大眾運輸機會不多，因此若當選，將研議把其中300點轉為可彈性運用，讓長者能用於掛號、購買藥品或日常消費，增加實用性。

此外，他也提到，侯友宜日前已在議會同意提高鄰長交通補助、志工相關經費及里建設經費等措施，盼能減輕基層負擔，提升地方服務量能。

針對地方建設，李四川表示，樹林與鶯歌長期受到鐵路阻隔，影響都市發展及交通串聯，若當選市長，將全力推動樹林、鶯歌鐵路地下化。他認為，以現今工程技術而言，地下化並非無法克服的問題，關鍵在於決心與規畫，希望未來能打通都市發展瓶頸。

李四川表示，自己習慣用做的代替說的，過去參與的新北道路、橋梁及各項建設成果，都留在市民生活之中。他也呼籲支持者支持國民黨提名民代及里長候選人，讓基層聲音能持續被市府聽見。

國民黨新北市長參選人李四川（右）出席樹鶯區基層座談會，進場時與支持者逐一握手致意，不少民眾爭相合影。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）出席樹鶯區基層座談會，進場時與支持者逐一握手致意，不少民眾爭相合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川出席樹鶯區基層座談會，進場時與支持者逐一握手致意，不少民眾爭相合影。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川出席樹鶯區基層座談會，進場時與支持者逐一握手致意，不少民眾爭相合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右四）今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右四）今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席樹鶯區鄉親及基層幹部座談會，現場約200名民眾到場參與。記者張策／攝影

李四川 鶯歌 幹部 2026九合一選舉 新北市選舉

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